Prédictions UFC Rio Rancho – MMA Fighting

Les fans ne le réclament peut-être pas, mais après l’UFC Rio Rancho, ce pourrait être Corey Anderson ou Jan Blachowicz qui affrontera Jon Jones.

Anderson chasse Jones depuis un certain temps, l’affrontant à la fois publiquement et sur les réseaux sociaux et enchaînant une série de victoires dans une division compétitive des poids lourds légers. Blachowicz était en route pour un tir au titre avant de se faire enlever par Thiago Santos, et maintenant il espère faire de même avec Anderson dans leur match revanche samedi.

La première réunion en septembre 2015 était entièrement composée d’Anderson et s’il fait une répétition, il pourrait donner à Jones une raison de rester à 205 livres; ça, ou Blachowicz se met en position pour célébrer sa 13e année de compétition avec son premier tir au titre de l’UFC.

Quel que soit le drame qui se déroule dans l’événement principal, cela peut pâlir par rapport à la pure folie qui risque de se produire lorsque les co-têtes d’affiche Diego Sanchez et Michel Pereira s’affrontent. Sanchez a été inébranlable dans son intensité depuis le premier jour où il est entré dans la maison The Ultimate Fighter, tandis que “Demolidor” apporte sa propre énergie imprévisible à la cage qui se manifeste par une série de manœuvres aériennes athlétiques et voyantes – et oui, souvent absurdes – .

Que vous aimiez ou détestiez l’acte de Pereira, vous ne voudrez pas manquer sa collision avec Sanchez

Dans une autre action de la carte principale, le concurrent des poids mouches Montana De La Rosa cherche à rebondir après sa première défaite à l’UFC lorsqu’elle affrontera Mara Romero Borella, les perspectives légères Brok Weaver et Kazula Vargas recherchent un moment fort, Rogerio Bontorin affronte Ray Borg dans un livre de 128 livres catchweight combat après que Borg ait de nouveau perdu du poids, et Lando Vannata et Yancy Medeiros se rencontrent dans ce qui devrait être une légère inclinaison divertissante.

Quoi: UFC Rio Rancho

Où: Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M.

Quand: Samedi 15 février. L’ensemble de l’événement sera diffusé sur ESPN +, avec les préliminaires de sept combats à partir de 17 h. ET, et la carte principale à six combats à partir de 20 h ET sur ESPN +.

Corey Anderson contre Jan Blachowicz

Vous détestez dire qu’un match revanche se déroulera exactement comme le premier combat, mais Corey Anderson avait le numéro de Jan Blachowicz lors de leur première rencontre et ce deuxième tour ne devrait pas être différent.

Les éliminations d’Anderson sont une menace imminente qui change tout le teint de ses combats. Blachowicz est un travailleur acharné en matière de défense contre le démantèlement, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose contre un gars comme Anderson qui est à la fois implacable et un lutteur techniquement solide. Regardez toutes les pertes de Blachowicz et vous verrez que la majorité d’entre elles ont été dépensées avec lui sur son dos.

Si Blachowicz veut avoir une chance, il devra établir son jab tôt et changer les niveaux pour que Anderson devine. Son jeu de jambes doit être précis et il doit éviter les dommages même s’il est retiré tôt. C’est beaucoup demander.

Alors que Blachowicz aura deux tours de plus que la dernière fois pour éventuellement décrocher un coup de grâce, il est plus probable que ce ne sera que 10 minutes de plus pour lui.

Choisir: Anderson

Diego Sanchez contre Michel Pereira

Soyons clairs ici, ce que je vais écrire n’est pas un réquisitoire contre le style de combat de Michel Pereira. Pereira est un beau papillon qui, franchement, est trop beau pour être lié par une cage ou un anneau artificiel ou une fosse YAMMA. Si vous détestez Pereira, cela signifie que vous détestez le plaisir (ou vous détestez les combattants qui manquent de poids, et si c’est le cas, je n’ai aucun argument). Règles «Demolidor».

Diego Sanchez va le battre cependant.

C’est un mauvais match pour Pereira, dont les problèmes cardio de longue date ont été révélés lors de son dernier combat avec Tristan Connelly. Il doit finir tôt ou au moins se constituer une avance insurmontable au cours des deux premiers tours, sinon il fait caca. Heureusement pour Pereira, Sanchez n’est plus l’esprit de vengeance qu’il était autrefois. Cependant, il est toujours un chien implacable d’un homme et il va enfoncer ses dents dans Pereira la première chance qu’il aura.

Je peux voir Diego patauger directement dans l’une des frappes flashy et flippy de Pereira et juste se faire réfléchir, mais je peux tout aussi facilement le voir prendre les meilleurs clichés de Pereira puis le plaquer au sol. Pereira n’est pas équipé pour faire face à Sanchez là-bas et il va se faire gérer en route pour perdre une autre décision.

Maintenant, ne parlons plus jamais de ce choix.

Choisir: Pereira Sanchez

Montana De La Rosa contre Mara Romero Borella

Cela pourrait être un combat amusant, avec deux grapplers forts dans le Montana De La Rosa et Mara Romero Borella qui sont également des combattants debout prêts.

De La Rosa a montré plus de polyvalence dans ses quatre sorties en octogone et aussi un jeu de soumission plus agressif sur le terrain, donc je penche pour qu’elle ait l’avantage sur les tableaux de bord si celui-ci allait loin. Cependant, je pense que celui-ci se termine avant le troisième tour et que c’est De La Rosa qui gagne un tap-out.

Borella a de bons takedowns et terrain et livre, donc si De La Rosa devient trop mignon en se battant depuis la position basse, elle pourrait avoir des ennuis. Quelle que soit la femme qui puisse constamment être la première à initier le grappling, il faudra le W. Il n’y a pas de place pour la timidité ici.

Ce devrait être De La Rosa qui sortira plus vite samedi.

Choisir: De La Rosa

Brok Weaver contre Kazula Vargas

Brok Weaver apporte une tonne de ténacité et de détermination à cette confrontation, ainsi que des mains pointues. Il a impressionné dans son apparence Contender Series avec une patience qui démentait le personnage fougueux qu’il apporte dans la cage. Son style n’est pas joli, mais il a les outils de base nécessaires pour être compétitif à 155 livres.

Malheureusement pour Kazula Vargas, il n’a pas pu montrer la frappe excitante qui l’a atterri sur le radar de l’UFC lors de ses débuts pour la promotion alors qu’il a été abattu et pris au piège par Alex da Silva. Son argument de défense était encourageant même si son infraction était essentiellement inexistante. Il est créatif sur les pieds, il a juste besoin de montrer qu’il est capable d’exécuter un plan de match.

D’un autre côté, étant donné la tendance de Weaver à frapper, cela pourrait rapidement se décomposer en une bagarre et dans ce cas, nous entrons dans un territoire à pile ou face car aucun homme n’est susceptible de donner un pouce. Je donne l’avantage à Weaver pour le QI de combat qu’il a montré dans le passé et un léger avantage de portée qui pourrait faire la différence une fois qu’ils commenceront à trader dans la poche.

Weaver par décision.

Choisir: Tisserand

Rogerio Bontorin contre Ray Borg

C’est un petit échantillon, mais l’observation laxiste de Ray Borg des distinctions de classe de poids lui a été bénéfique dans sa carrière à l’UFC, car il est 2-1 dans les combats où il a manqué de poids. Ces deux victoires sont survenues dans des combats prévus pour les poids mouches.

Il est revenu lourd pour ce combat avec Rogerio Bontorin, ce qui ne garantit pas nécessairement qu’il aura un avantage de taille samedi ou que sa réduction de poids était moins éprouvante que celle de Bontorin. Cela ne peut certainement pas blesser Borg, surtout si vous considérez que Bontorin a dit à MMA Fighting qu’il jeûnait depuis lundi pour prendre du poids.

Bontorin a 16-1 dans sa carrière jusqu’à présent, 2-0 à l’UFC, donc quoi qu’il ait fait pendant ses semaines de combat, cela a fonctionné pour lui jusqu’à présent. Il a un jiu-jitsu mortel et mettra à l’épreuve la défense de soumission de Borg. Borg n’a été soumis qu’une seule fois (signalez la mise en évidence de la bobine de mise en évidence de Demetrious Johnson), ce qui témoigne de sa capacité à trouver le meilleur contrôle, que ce soit via un démontage ou après une course effrénée.

Dommage que la réduction de poids ait jeté une ombre sur ce match car Bontorin ressemble à un futur challenger pour le titre et Borg en a déjà été un. Je considère la lutte comme une discipline plus fiable sur laquelle s’appuyer si aucun homme n’est à 100% le soir du combat et cela signifie que Borg remporte celui-ci sur les tableaux de bord.

Choisir: Borg

Lando Vannata contre Yancy Medeiros

Au milieu d’une séquence de 1-3-2, Lando Vannata est un combattant aussi difficile à prédire que quiconque. Depuis le premier jour où il a atterri à l’UFC, il a rebondi entre ressembler à un batteur mondial à une perspective dont l’incohérence exaspérante pourrait le condamner à jamais à une vie passée au milieu du peloton. Il n’y aura aucune excuse pour «Groovy» quand il affrontera Yancy Medeiros, un vétéran qui cherche toujours à s’engager.

La longueur et la pression de Medeiros peuvent être difficiles à naviguer, tout comme le style de frappe imprévisible de Vannata. Vannata lancera des coups de pied sous n’importe quel angle et si Medeiros laisse Vannata entrer dans n’importe quelle sorte de rythme, il porte un toast. Il voudra peut-être mélanger de la lutte, une proposition délicate étant donné le jeu au sol sournois de Vannata.

Très probablement, dès que ces deux yeux verrouillés dans la cage, ils concluront un accord silencieux à jeter à la poursuite d’un bonus de 50 000 $. Cela fait plus de trois ans que Vannata a marqué son seul KO UFC et je le vois gagner une seconde contre Medeiros.

Choisir: Vannata

Préliminaires

Tim signifie Def. Daniel Rodriguez

Nathaniel Wood bat. John Dodson

Scott Holtzman bat. Jim Miller

Devin Clark bat. Dequan Townsend

Casey Kenney bat. Merab Dvalishvili

Macy Chiasson bat. Shanna Young

Mark De La Rosa bat. Raulian Paiva