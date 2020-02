Prêt à dominer, Felicia Spencer ne laissera pas Zarah Fairn faire son chemin

VIRGINIA BEACH, Va. – Il y a beaucoup de choses en jeu pour Felicia Spencer, qui ne laissera aucun doute samedi.

Spencer (7-1 MMA, 1-1 UFC) affronte Zarah Fairn (6-3 MMA, 0-1 UFC) dans le co-événement principal de l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, en Virginie, dans une lutte pivot poids plume.

Il y a un autre affrontement de 145 livres entre Megan Anderson et Norma Dumont plus tôt dans la nuit. Celui qui a l’air le plus impressionnant cette nuit pourrait être le concurrent n ° 1 de la championne des poids plumes de l’UFC, Amanda Nunes.

Bien que Fairn vienne d’une perte de soumission rapide contre Anderson, l’ancien champion de 145 livres de l’Invicta FC, Spencer, ne la prendra pas à la légère.

“J’ai beaucoup de respect pour ses compétences”, a déclaré Spencer à MMA Junkie jeudi. «Je sais qu’elle apporte beaucoup à la table et j’ai l’impression qu’elle est sous-estimée beaucoup, ce qui est normal avec la façon dont les débuts se sont déroulés. Elle n’avait que quelques minutes à montrer, et cela ne s’est pas passé comme ça, donc c’est logique. Mais je sais qu’elle a beaucoup à offrir, beaucoup à la table dont je dois être conscient, et je sais qu’elle est plus connue comme attaquante. Mais elle est aussi bonne sur le terrain. Elle a ses moments, et je suis prête à dominer et à ne plus la laisser faire. “

Le double champion Nunes n’a pas combattu à 145 livres depuis la capture du titre en décembre 2018, mais a fait part de ses intentions de défendre le titre.

Et avec le triplé des poids plume des femmes de l’UFC, qui obtient une facture élevée samedi, Spencer pense qu’une solide victoire sur Fairn devrait permettre de remporter le titre.

“Je pense qu’il est possible d’obtenir un tir au titre après samedi”, a déclaré Spencer. “Je suppose que cela dépend de la façon dont les choses se passent, qui gagne à l’autre bout de la carte, et s’il y a d’autres poids plumes qu’ils vont apporter – car sinon, il n’y a pas autant d’options.”

