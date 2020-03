Preview: Romero et Jedrzejczyk se battent pour la pertinence du championnat à l’UFC 248

Je ne pense pas qu’il soit scandaleux de suggérer que le tir du titre de Yoel Romero, qui se joue contre Israel Adesanya lors de l’événement principal de l’UFC 248 en pay-per-view (PPV) ce week-end à Las Vegas, est l’œuvre de la charité, un cadeau de la promotion président, Dana White, qui semble avoir des plans à long terme pour la division des poids moyens.

Cela a également aidé Paulo Paulo à souffler ses biceps.

Romero (13-4) vient de subir une défaite face à “The Eraser” et a déjà abandonné deux combats pour le titre des poids moyens contre Robert Whittaker. En outre, “Soldat de Dieu” aura 43 ans le mois prochain et arbore une histoire laide de faire exploser l’échelle au moment le plus inopportun.

Pas exactement le genre de combattant que vous continuez à tourner au ralenti au coin de Next & Shot.

Si le cubain puissant frappe contre Adesanya, il ne lui reste vraiment nulle part où aller, sauf la porte d’entrée, où il sera probablement utilisé pour juger de la valeur des futurs prétendants au titre. “Ouais, mais il n’a pas battu Romero” est le genre de phrase que nous utiliserons pour le reste de sa carrière.

Ou peut-être qu’il peut simplement être petit (et heureux) à 205 livres.

S’il gagne … eh bien, cela valide la décision de White de poursuivre son combat (sans jeu de mots) tandis que d’autres prétendants, comme l’UFC 248, soutiennent Jared Cannonier, continuent de construire leur cas. Il ne fait aucun doute que Costa serait le prochain dans la file, avec une revanche Adesanya quelque part dans le tuyau.

Plus important encore, cela donne à Romero un deuxième bail sur sa vie de sports de combat.

“Je veux prouver qu’il n’y a pas de limites, que l’âge est à peu près un nombre”, a déclaré Romero pendant la semaine de combat (via MMA Fighting). «Je pense que vous pouvez tout faire si vous croyez en vous-même. Si vous menez une vie disciplinée, si vous vivez une vie moins émotive (et) si vous vivez sous une conviction, tout est possible. »

La même chose peut être dite pour Joanna Jedrzejczyk.

Bien qu’il ne soit certainement pas aussi vieux que Romero et déjà beaucoup plus accompli en termes de succès en championnat, le piston polonais aura 33 ans cet été et a déjà 0-3 dans ses trois derniers combats pour le titre. En dehors d’Urijah Faber et de Holly Holm, assurer un cinquième combat pour le titre après une course de 0-4 est presque impossible et, à tout le moins, prend beaucoup de temps.

Ou une blessure secouée, semblable à celle dont a profité Romero.

Jedrzejczyk (16-3) doit également prouver qu’elle n’est pas la nouvelle d’hier, une critique qui a continué de la hanter en perdant contre Rose Namajunas et Valentina Shevchenko. Aux côtés de stars montantes comme Tatiana Suarez, classée n ° 3, la championne en titre des poids paille, Weili Zhang, est appelée l’avenir de la division.

Et ce n’est pas sans mérite, puisque «Magnum» compte 17 arrivées en 20 victoires.

Remettre à Zhang sa première défaite à l’UFC rétablit Jedrzejczyk au sommet de la chaîne alimentaire de 115 livres et met en place un match revanche avec le vainqueur d’Andrade contre Namajunas, qui le mélange à l’extravagance de l’UFC 249 le mois prochain à Brooklyn, New York. Plus important encore, cela donne à Jedrzejczyk un peu plus de latitude en ce qui concerne les pertes futures, si et quand elles se produisent.

Battre Zhang, couplée à l’équité qu’elle a accumulée lors de sa course dominante de 2014-17, maintient Jedrzejczyk pertinente dans l’image du titre de poids de paille bondé, même si elle ne parvient pas à défendre sa ceinture la prochaine fois. Cela aiderait également à faire taire les critiques de la réduction de poids qui pensent qu’elle pourrait ne plus être en mesure de rivaliser à 115 livres, en particulier avec ces nouveaux ajouts.

“C’est le combat le plus important de ma carrière de combattant, dans ma vie”, a déclaré Jedrzejczyk à propos de l’événement co-principal de l’UFC 248 (via MMA Junkie). «Je suis très heureux d’être le challenger et de reprendre ce qui m’appartient – la ceinture de paille. Cela fait longtemps. J’ai été champion pendant 966 jours et ça fait plus de 518 jours sans que je porte la ceinture, sans que je sois champion. Cela signifie que j’étais le champion pour la raison, et je suis la bonne personne pour être le challenger pour la ceinture de paille. “

Juste pour que nous soyons clairs, perdre à l’UFC 248 ne rend pas Romero ou Jedrzejczyk échoués, exposés, surfaits ou tout autre mot à la mode que les Just Bleed aiment jeter derrière chaque défaite. Mais une perte met fin à leur pertinence pour le championnat dans un avenir prévisible, mettant plus en jeu qu’une simple ceinture en or brillant.

