Priscila Cachoeira met son travail à l’UFC en danger ce soir

La montée de Priscilla Cachoeira Il était fulgurant dans le MMA. Elle a remporté huit victoires en 15 mois sur la scène brésilienne qui l’a catapultée à l’UFC. Les meilleures nouvelles de votre carrière entrent dans la plus grande entreprise du monde. Cependant, les trois combats auxquels il a participé ont perdu.

Après être tombée à Luana Carolina en mai 2019, la société lui a donné une autre chance de la garder dans son casting et nous voici UFC Auckland, face à Cachoeira Shana dobson dans un combat dont Je pourrais partir, sans perdre, sans travail.

Le Brésilien a déclaré à MMA Fighting:

“Je n’ai pas d’autre choix que de gagner. Je dois gagner, je ne mérite pas un autre résultat. Cela me rend encore plus affamé, plus excité. Pour moi, c’est une question d’honneur. L’UFC m’a fait confiance et je veux les rencontrer“.

Dobson est maintenant dans un séquence de deux défaites et avec un record de 3-3. Il n’est pas non plus dans une bonne situation et nous pourrions dire que son travail est également menacé. Mais dans votre cas, nous n’avons pas les mêmes informations. Nous verrons ce qui se passe dans ce combat et lequel des deux revient sur le chemin de la victoire.