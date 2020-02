Priscila Cachoeira n’a «pas d’autre option que de gagner» à l’UFC Auckland

Priscila Cachoeira ne va pas enrober sa situation à l’UFC: elle a désespérément besoin d’une victoire pour sauver son emploi.

La montée rapide de Cachoeira sur la scène régionale brésilienne – avec huit victoires en seulement 15 mois – l’a catapultée à l’UFC en 2017; elle a signé pour faire face à Lauren Murphy dans ses débuts promotionnels. La lutte a échoué lorsque les problèmes de visa ont empêché Cachoeira de se rendre aux États-Unis, alors la société a trouvé une solution: Cachoeira souhaiterait la bienvenue à Valentina Shevchenko dans la division des mouches au Brésil.

Ce qui ressemblait à un décalage s’est avéré être un massacre à Belém, Shevchenko terminant heureusement le combat avec un étranglement à l’arrière vers la fin du deuxième tour après que Cachoeira s’est gravement blessé au genou dans les premières secondes du concours et a été dépassé 95-2 en grèves importantes.

Le poids mouche de PRVT, qui a été mis à l’écart après une grave opération au genou, a perdu ses décisions face à Molly McCann et Luana Carolina lors de ses prochaines apparitions. L’entreprise a choisi de lui donner une chance de plus.

Maintenant, Cachoeira sait que c’est une situation incontournable.

«Je n’ai pas d’autre choix que de gagner. C’est ce que je pense », a-t-elle déclaré à MMA Fighting. «Je n’ai pas d’autre option. Gagner est ma seule option. C’est soit gagner, soit gagner, point final. Cela m’apporte plus de faim, plus d’excitation. C’est une question d’honneur pour moi maintenant. L’UFC me fait confiance et je veux les rembourser. »

Il est rare d’avoir une autre opportunité dans la plus grande promotion MMA au monde après un départ de 0-3. Aussi surprenant que cela ait été la décision de l’USADA de frapper le combattant brésilien avec seulement quatre mois de suspension pour un diurétique positif en 2019.

Pour sa défense, Cachoeira a déclaré que sa mère, qui travaille comme infirmière à Rio de Janeiro, a administré de l’hydrochlorothiazide lorsqu’elle a commencé à se sentir malade avec une pression artérielle élevée et une vision trouble. La combattante de l’UFC a été testée au hasard par l’agence américaine antidopage (USADA) deux jours plus tard, et elle a sauté pour la substance interdite.

«Je crois en Dieu, mais j’ai été un peu surpris», admet Cachoeira. «J’étais anxieux et nerveux (pendant le processus), appelant mon manager tout le temps. Je m’attendais à au moins six mois, mais ils m’en ont donné quatre. J’ai été surpris, oui, mais ils ont compris que ce n’était pas intentionnel. Ce fut un énorme soulagement. “

“Pedrita” a été retirée d’un affrontement de l’UFC à Sao Paulo avec Ariane Lipski au cours du processus, et se sent comme une combattante différente entrant dans son combat de 125 livres avec Shana Dobson à l’UFC Auckland samedi en Nouvelle-Zélande.

“Je vois ce combat comme une énorme opportunité pour moi”, a déclaré Cachoeira. “Je ne la sous-estime pas, mais la vraie” Pedrita “n’a pas encore combattu dans l’Octogone de l’UFC. Ma tête est à 100% cette fois et je vais vous montrer tout le vrai «Pedrita». »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’était pas encore en mesure de montrer la “vraie” Cachoeira dans l’Octogone, la masselotte de 31 ans revient sur la perte de Shevchenko et tout ce qui a suivi pour offrir une explication.

«Écoutez, ma tête était vraiment secouée depuis le combat de Valentina», a-t-elle dit. «Il m’a fallu beaucoup de temps pour me ressaisir. Je crois que je suis à 100% cette fois et je serai en mesure de montrer ce que «Pedrita» peut faire à l’intérieur de la cage, pas cet «Pedrita aveugle». J’avais l’impression de ne pas savoir ce que je faisais après le combat de Valentina . J’avais des souvenirs du combat de Valentina dans ma tête, donc mon esprit n’était pas encore prêt. Mais je fais toujours de grands combats. Lorsque cette «Pedrita» se révèle dans la cage, préparez-vous – elle est définitivement l’une des cinq meilleures combattantes.

“Valentina ne voulait pas échanger avec moi même avec un genou soufflé. Elle m’a emmenée au sol, où elle s’est sentie plus en sécurité. Je crois que si Valentina se lève et fait du commerce avec moi, ce serait une bagarre laide. Ce serait un beau combat à regarder, un beau spectacle. J’aime me bagarrer et c’est ce que je voulais, pour qu’elle vienne échanger avec moi. Mais même avec un genou soufflé, elle préférait aller au sol, non? Je savais que mes chances de battre Valentina seraient un atterrissage manuel. Je dis que les chances étaient de 90% pour Valentina et 10% pour moi, avec un atterrissage à la main, mais elle ne voulait toujours pas faire de commerce avec moi.

«Ce qui me dérangeait la tête, c’était que j’étais sur une longue séquence de victoires au Brésil; Je suis allé 8-0 en 15 mois au Brésil et je suis devenu le meilleur combattant du Brésil (et) personne ne voulait me battre. Tout d’un coup, je me vois allongé sur un lit avec un genou soufflé. Je ne peux pas bouger. Des amis m’ont quitté.

«‘ Beatdown ’,‘ massacre ’… regardez, ce que j’ai enduré à l’intérieur de cette cage, je n’ai jamais vu personne faire. C’est ce qui a affecté mon hydromel, tout le processus après le combat. Oui, ce passage à tabac a affecté ma tête. Ça faisait. Mais il en était de même dans un lit avec un long chemin de récupération et toujours aux prises avec la dengue hémorragique et presque mourir. »

“Ces fantômes ont disparu maintenant”, a ajouté Cachoeira. «Ces pensées qui pourraient m’affecter, elles ont toutes disparu. Vous verrez une “Pedrita” complètement différente à l’intérieur de cet octogone. “