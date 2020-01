Prix ​​MMA de fin d’année 2019: combattant de l’année, pire combat, plus

Bonjour à tous et bienvenue à mes MMA Awards de fin d’année 2019. Je suis Robert Winfree, et comme cela semble une fois de plus une bonne idée, je remets des récompenses pour la plupart inexistantes dans le monde du MMA. Ce sont les meilleurs et les pires de l’année selon moi. Clause de non-responsabilité habituelle ici: je ne peux que classer ce que j’ai vu et je n’ai pas tout vu.

Prix ​​commémoratif Ian McCall pour la pire chance

Robbie Lawler

Il y avait quelques combattants possibles pour recevoir ce prix en 2019, mais finalement je suis allé avec Robbie Lawler. Lawler a raté tout 2018 en se remettant de la blessure au genou qu’il avait mentionnée dans son combat contre Rafael dos Anjos. Sa campagne de 2019 a commencé par un combat annulé, il était censé combattre Ben Askren invaincu à l’UFC 233, mais l’UFC 233 s’est effondré en tant qu’événement lorsque l’événement principal proposé entre TJ Dillashaw et Henry Cejudo a été transformé en événement principal le premier UFC sur Événement ESPN + et aucun combat de remplacement approprié n’a pu être trouvé. Le combat avec Askren a été reprogrammé pour l’UFC 235, et tandis que Lawler procédait à claquer Askren violemment et presque terminer celui “Funky”, il s’est retrouvé dans un étranglement de bouledogue et l’arbitre a annulé le combat lorsque Lawler a semblé tomber inconscient. L’appel lui-même est défendable par l’arbitre, mais étant donné que Lawler semblait ne pas s’être évanoui au lendemain de l’appel, on pourrait affirmer qu’il était incorrect. Au crédit éternel de Lawler, il n’a fait aucune vague à ce sujet, appelant même l’arbitre Herb Dean immédiatement après pour lui dire de ne pas s’en inquiéter. Malgré la défaite, Lawler était prévu pour l’événement principal UFC sur ESPN 3 dans un match revanche avec Tyron Woodley, l’homme qui lui a pris le titre des poids mi-moyens. Ce combat a échoué lorsque Woodley s’est blessé à la main, probablement en se tapotant le dos sur son album de rap. Lawler conserverait toujours l’événement principal une carte ESPN, cette fois contre Colby Covington dans un combat qu’il a perdu assez mal et a mal dessiné en raison de l’heure de départ. Pour clôturer l’année, un autre combat annulé pour M. Lawler alors que son combat prévu avec le prétendant ascendant Santiago Ponzinibbio pour l’UFC 245 a chuté lorsque Ponzinibbio s’est blessé.

Entre blessures, décisions promotionnelles, changement de camp et fin malheureuse mais finalement tout à fait compréhensible du combat d’Askren, Lawler a souffert d’une série de très malchances cette année.

Pire combat de 2019

2019 a été une année étrange pour la qualité des combats, il y a eu de véritables combats ennuyeux et un nombre étonnamment élevé d’entre eux ont eu lieu dans des situations de haut niveau. Il y a deux événements principaux différents sur cette liste, dont au moins un était raisonnablement prévu. En fin de compte, voici ce que je considère comme le pire que 2019 ait à offrir, au moins de ce que j’ai vu.

Mention honorable: Juan Adams contre Arjan Bhullar de l’UFC sur ESPN + 9

5. Ronaldo “Jacare” Souza contre Jan Blachowicz de l’UFC sur ESPN + 22:

Un combat pour l’événement principal, quelque peu anticipé, mettant en vedette un homme chevauchant un KO brutal essayant de faire reculer un autre poids moyen cherchant à affronter un homme qui aurait probablement dû être champion de poids moyen à un moment donné. Il y avait un peu d’enthousiasme autour des débuts de Souza à 205 livres et voir Blachowicz pourrait capitaliser sur l’élan généré par son élimination directe de Luke Rockhold. Ce que nous avons obtenu, ce sont 25 minutes de cercle, quelques coups de pied dans les jambes, des corps à corps, et les deux hommes ont finalement hésité à appuyer sur la gâchette. Une déception retentissante à tous les niveaux, même dans la victoire Blachowicz a probablement vu son stock chuter.

4. Derek Brunson contre Elias Theodorou de l’UFC sur ESPN + 9:

Je n’ai jamais été un fan d’Elias Theodorou, en fait je me suis plaint plus d’une fois de commenter les louanges de son conditionnement alors qu’il gaze visiblement au troisième tour tout en faisant un autre jogging en arrière, puis un poing debout et un coup de pied bizarre qui revient finalement à très peu. Je n’ai jamais été un fan de Derek Brunson, un homme dont le potentiel était clair mais qui ne pouvait jamais trouver le bon équilibre d’agression et de technique pour vraiment faire une course au sommet de la division. Ce combat a fait bouger Theodorou, essayant des techniques bizarres qui ne fonctionnaient pas, Brunson atterrissant juste assez pour gagner une manche, et aucun des deux hommes ne trouvant vraiment un succès durable. Un combat terne et presque douloureusement maladroit à regarder.

3. Valentina Shevchenko contre Liz Carmouche de l’UFC sur ESPN + 14:

Notre deuxième combat de l’événement principal pour faire cette liste douteuse. Valentina Shevchenko montait haut, elle avait battu Joanna Jedrzejczyk dans une affaire technique pour réclamer le titre vacant de poids mouche, puis a donné un coup de pied à Jessica Eye si fort qu’elle a déménagé de l’Ohio au Nevada (plus à ce sujet plus tard). Liz Carmouche était une vétéran respectée, une ancienne challenger au titre des poids coq, et avait clairement gagné son crack au titre. Ce qui s’est passé, c’est beaucoup de boxe de l’ombre de Carmouche, elle a raté un nombre stupéfiant de frappes, tandis que Shevchenko se contentait de la laisser rater et de gaspiller de l’énergie. Shevchenko a marqué lorsque les ouvertures étaient là, avait des retraits en positions dominantes mais Carmouche s’est avéré suffisamment durable et technique pour éviter des scénarios dommageables. Shevchenko a finalement conservé son titre avec des scores déséquilibrés (elle aurait dû avoir un 10-8 au tour 4 lorsque Carmouche a décroché 0 frappes) mais tout le combat a été beaucoup de boxe fixe et d’ombre pendant 5 rounds. La cerise sur le gâteau était les commentaires de Carmouche après le combat sur le fait d’attendre que Shevchenko soit plus agressif, soit un mensonge absolu, soit la preuve que ni elle ni ses entraîneurs n’ont regardé le film de combat de Shevchenko.

2. Greg Hardy contre Ben Sosoli de l’UFC sur ESPN 6:

Les points 2 et 3 de cette liste ont été inversés à quelques reprises, mais finalement j’ai dû suivre ce combat au numéro 2. L’existence de Greg Hardy à l’UFC à ce stade devient de plus en plus bizarre. ESPN semble vraiment l’aimer et sa connexion à la NFL, l’UFC l’aime en raison de sa notoriété et la base de fans ne l’aime pas à cause de son passé. Croyez-le ou non, c’est généralement un succès, tant que les fans sont à l’écoute, il n’y a presque pas de mauvaise publicité. Mais les combats de Hardy n’ont pas vraiment été si intéressants que ça, sa première victoire à l’UFC donnait l’impression que son adversaire avait plongé. Ce combat a tenu la distance (presque jamais une bonne chose chez les poids lourds), a vu beaucoup de cercles avec des coups de poing occasionnels. Au crédit de Hardy, il semblait avoir fait quelques ajustements techniques, mais il combattait un adversaire très sur-apparié amené pour lui donner une belle apparence donc il y a ça. Sosoli, à son crédit, a continué à se battre tout le temps et a atterri quelques bons coups de poing ici et là. Mais le tout était lourd, ennuyeux et finalement inutile car la victoire de Hardy a été annulée après avoir utilisé un inhalateur entre les tours 2 et 3.

1. Blagoy Ivanov:

OK, écoute-moi. L’année dernière, j’ai donné à Gian Villante une place entière pour lui après qu’il nous ait donné 3 des pires combats de cette année. En utilisant ce précédent, je fais de même ici. Ivanov a combattu à trois reprises en 2019 avec une fiche de 2-1 dans le processus, mais les combats étaient horribles. Il a commencé l’année à «battre» Ben Rothwell via une décision controversée de scission dans un combat ennuyeux, a battu Tai Tuivasa dans un combat ennuyeux et est allé à une décision partagée avec Derrick Lewis qu’il a perdu dans un autre combat ennuyeux. Je ne voulais pas encombrer la liste complète de ces trois combats, donc à la place l’ennui concentré, l’engourdissement de l’esprit, le manque d’efforts de carrière lustrés de Blagoy Ivanov ont leur propre place. Bien que ses partenaires de danse dans ces trois combats méritent également leur part de crédit. Poids lourds. . . juste des poids lourds.

Combattant de groupe de l’année

Les catégories en petits groupes ou en percée sont délicates car il existe une variété de critères à pondérer. Pour moi, le plus important est la distance parcourue, qui est allée le plus loin dans le temps, le niveau atteint étant essentiellement un bris d’égalité. Dans cet esprit, voici les combattants que j’ai sentis les plus avancés.

5. Jared Cannonier

Les retournements techniques sont toujours très intéressants à regarder, et Cannonier en a eu un au cours des dernières années. Cannonier a commencé sa carrière à l’UFC chez les poids lourds, mais a depuis grimpé à 185 avec l’aide d’une bonne alimentation, d’une discipline personnelle et d’un nouveau camp d’entraînement. Le canon au poids moyen a été quelque chose à voir, il a fait ses débuts dans la catégorie de poids l’an dernier avec une victoire bouleversée de TKO sur David Branch, mais cette année a montré beaucoup plus de ce dont il est vraiment capable. La première victoire de Cannonier en 2019 a été une victoire par coup de pied de jambe contre Anderson Silva, et il a clôturé l’année avec un TKO contre Jack Hermansson. Il a également annoncé sa signature pour combattre l’ancien champion Robert Whittaker, dans l’ensemble, l’homme s’est lancé très près de la scène du titre à l’approche de 2020.

4. Petr Yan

J’ai mis Yan à sa place l’an dernier, et cela aurait pu être quelque peu erroné. Ou, même en me donnant le bénéfice du doute, il a clairement atteint un autre niveau à la fin de 2019. Yan a combattu et remporté trois fois en 2019, battant John Dodson, Jimmie Rivera et Urijah Faber dans des endroits de plus en plus médiatisés. Yan avait commencé à faire des vagues au poids coq en 2018, mais à la sortie de 2019, il est un concurrent de bonne foi.

3. Jairzinho Rozenstruik

Les poids lourds sont une division étrange, qui permet une plus grande longévité de carrière par rapport aux plus petites et plus rapides. En tant que tel, vous pouvez passer plus de temps avec un combattant, mais la stagnation est une menace constante. Je ne sais pas combien d’entre vous ont lu ce souvenir ou étaient là pendant les années où la scène des poids lourds de l’UFC n’était que Andrei Arlovski et Tim Sylvia, mais ce genre de stagnation est plus probable dans les poids lourds ou les poids lourds légers que tout autre. En tant que nouveau combattant de cette division, faire des vagues et générer un chiffre d’affaires est toujours le bienvenu. Entrez Jairzinho Rozenstruik, un kickboxeur devenu combattant MMA qui a combattu et remporté quatre fois en 2019. Il a fait ses débuts contre Junior Albini et l’a arrêté, arrêté Allen Crowder, arrêté Andrei Arlovski avec l’un des KO les plus rapides de l’histoire des poids lourds, puis a affronté Alistair Overeem. Alors qu’il luttait par endroits contre le rusé et puissant Overeem, une dernière seconde à droite a envoyé le Néerlandais sur la toile et lui a donné la pire lèvre fendue que j’ai vue dans le sport. Pour un gars qui n’a fait ses débuts à l’UFC que cette année, Rozenstruik entre en 2020 très près de la photo du titre.

2. Zhang Weili

Zhang n’a combattu que deux fois en 2019, la première une victoire sans intérêt contre Teicia Torres qui a comporté beaucoup de cercles, de coups de pieds et de corps à corps. Mais dans le dos, elle a obtenu un titre pour la nouvelle championne des poids paille Jessica Andrade, et c’est vraiment pourquoi elle est sur cette liste. Dans son pays d’origine, la Chine, Zhang a attrapé la championne brésilienne en charge avec des coups de poing, puis l’a battue au tapis pour devenir la première championne asiatique de l’histoire de l’UFC. D’autres points de vente l’ont désignée comme la gagnante dans cette catégorie, et c’est certainement compréhensible, mais il y a quelques facteurs atténuants pour moi. La première a été la carte sur laquelle elle a gagné, elle a été très clairement conçue sur le marché chinois et en tant que telle, elle a reçu très peu de couverture ou de buzz ici dans l’hémisphère occidental. Il y a aussi le gars qui prend la première place ici, et étant donné mes critères établis pour cette catégorie, il n’y avait qu’un seul choix pour la première place.

1. Jorge Masvidal

Ce n’est pas la seule fois où vous verrez Masvidal sur cette liste, juste un avertissement. C’est l’une de ces périodes où, au lieu d’un jeune et venu comblant le malaise du MMA, c’est un vétéran qui rassemble enfin les choses. Masvidal est intervenu dans un délai assez court pour combattre Darren Till pour le coup d’envoi de 2019, sur la base d’un tweet que Masvidal lui-même a peut-être écrit ou non. Till a peut-être perdu un peu de brillance après avoir été précipité dans un combat pour le titre avec Tyron Woodley et avoir mal perdu, mais il était toujours évidemment prometteur et le combattant le plus important sur le marché britannique / britannique de l’UFC. Masvidal l’a éliminé au deuxième tour, un KO de l’année en soi. Il a suivi cela avec le moment le plus viral de l’année contre Ben Askren invaincu, Masvidal a marqué le KO le plus rapide de l’histoire de l’UFC avec un genou volant qui a laissé Askren raide comme une planche. Pour fermer, il a arrêté Nate Diaz avec des coupures dans un combat assez unilatéral au plus grand PPV de l’année. Masvidal n’a pas du tout combattu en 2018 en raison de blessures et d’une décision de participer à une émission de télé-réalité, mais dans cette émission, il semble avoir eu une épiphanie bien nécessaire. Il a toujours été le genre de combattant qui n’a pas fait grand chose de mal techniquement mais a eu du mal à composer un combat complet. En 2019, Masvidal était un bon combattant, mais un a perdu dans le remaniement et a été quelque peu dérisoire comme le roi des décisions partagées. En sortant de 2019, il est parmi les combattants les plus populaires du sport. Je ne pense pas que quiconque ait quitté le peloton plus, ou certainement pas aux mêmes hauteurs, que Masvidal.

Soumission de l’année

C’était une année étrange pour les soumissions, dans l’UFC spécifiquement 2019 a présenté le pourcentage le plus bas de victoires par soumission (16%) depuis 2011 (18% que quelques autres années avaient égalé). Bien que cette année ait présenté le pourcentage le plus élevé d’exactitude des soumissions à 31%, elle a également présenté les tentatives de soumission les plus faibles, 0,51 tentatives par combat. Cela a fait une liste intéressante à essayer de compiler. Le crédit pour les statistiques va à https://twitter.com/MJCflipdascript.

5. Le brassard triangle de Beneil Dariush contre Drew Dober de UFC Fight Night 146

Beneil Dariush a été un personnage étrange à maîtriser lors de sa course à l’UFC, il a parfois été près du sommet de l’échelle, mais a également eu des difficultés visibles. Ici, il a marqué une très belle soumission, enchaînant les tentatives et les menaces avant d’attraper le brassard triangulaire et de retirer le robinet.

4. Le brassard de Cory Sandhagen contre Mario Bautista de UFC Fight Night 143

Cory Sandhagen est un combattant très intéressant à regarder, il est rapide et orienté vers l’action avec une propension à submerger simplement ses adversaires avec des options et du rythme. Dans ce combat, il oblige essentiellement Bautista à jouer aux échecs de vitesse de soumission, aucun des mouvements individuels n’est techniquement parfait, mais la rapidité signifie que finalement Bautista ne peut tout simplement pas suivre et s’enroule.

3. Gogoplata de Brent Primus contre Tim Wilde de Bellator: Birmingham

Si quelque chose se produit à Bellator, cela se produit-il vraiment? Blague à part, les gogoplata sont rares et bien que Bellator ne soit certainement pas timide à l’idée de faire des matchs de manière à ce qu’un meilleur combattant puisse montrer des compétences comme celle-ci (vous en verrez plus dans un peu), c’est toujours vraiment cool de voir .

Le combat de l’événement principal #BellatorBirmingham entre @ BrentPrimus155 et @TimWildeMMA s’est levé rapidement.

Regardez-le maintenant! pic.twitter.com/G7464lGNvk

– Bellator MMA (@BellatorMMA) 4 mai 2019

2. La guillotine de Marlon Moreaes s’étouffe contre Raphael Assuncao de l’UFC Fight Night 144

Marlon Moraes a eu une vraie année de haut en bas, mais c’était un bon combat. Assuncao n’était pas terminée depuis 2011 et n’avait pas été soumise depuis la lutte contre Urijah Faber en 2010. Moraes a battu Assuncao dans ce match revanche, puis a pu verrouiller la guillotine, s’adapter quelques fois pendant qu’Assuncao tentait de s’échapper, et finalement obtenir le robinet. Cette victoire a préparé Moraes pour un tir au titre en retard (qu’il n’a obtenu dans ce cas que parce que TJ Dillashaw s’est fait prendre en train de tricher), et a été une très bonne soumission technique par rapport à un vétéran difficile.

1. Twister de Bryce Mitchell contre Matt Sayles de l’UFC sur ESPN 7

C’est une tornade, c’était en fait une chaussure pour cet endroit. Matt Sayles et Bryce Mitchell ne représentent peut-être pas le plus haut niveau de MMA, mais c’est une soumission vraiment cool et juste la deuxième fois que cela se fait à l’UFC.

Votre lauréat Helwani Nose Awards 2019 pour la soumission de l’année est @ThugnastyMMA, qui n’a enfermé que le deuxième Twister dans l’histoire de l’UFC (via @arielhelwani) pic.twitter.com/5XiSmuI0pX

– ESPN MMA (@espnmma) 6 janvier 2020

KO de l’année

Maintenant, c’était une sacrée catégorie cette année. Il était difficile de limiter cela à cette liste, et je suis toujours sûr d’avoir raté plusieurs KO impressionnants

Mentions honorables:

Le coup de tonnerre de Davey Gallon contre Ross Pearson de Probellum 1 – C’était vraiment cool, regardez si vous ne l’avez pas vu.

Crochet droit 720 de Ramond Daniels contre Wilker Barros de Bellator: Birmingham – Vous vous souvenez de ce que j’ai dit sur le matchmaking de Bellator? Il frappe à nouveau ici, mais c’est toujours un coup de poing absurdement divertissant.

5. Coup de tête de Petr Yan contre Urijah Faber de l’UFC 245

Vous pouvez accuser mes préjugés personnels de venir ici, et je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment être en désaccord avec vous. Même ainsi, c’est ma liste et mes bizarreries et perspectives personnelles vont naturellement la colorer un peu. Petr Yan a battu Urijah Faber dans ce combat, probablement le pire abus physique qu’il ait subi depuis le combat avec Jose Aldo, puis l’a mis à plat avec ce coup de pied. La capacité de Yan à frapper tout en cassant un corps à corps est quelque chose que tous ceux qui le combat vont devoir compter à un moment donné, et au troisième tour de ce combat, Yan a essayé un genou en cassant un corps à corps, a vu que Faber était trop loin et s’est converti à un coup de tête qui a fait chuter Faber. C’était la première fois que Faber était vraiment KO’d depuis son combat avec Mike Brown en 2008 et obtient No Mercy Yan une place sur cette liste.

4. Coup de pied de Niko Price contre James Vick de UFC Fight Night 161

Les finitions de kick up sont rares en MMA, plus rares encore au plus haut niveau. Celui-ci était méchant, le son émis lorsque Price atterrit à Vick est plutôt unique. Price a l’habitude de trouver des KO étranges mais mémorables, y compris des poings de marteau du bas il y a quelques années et un coup de poing qui n’a pas tout à fait fait la coupe cette année.

3. Le slam de Jessica Andrade contre Rose Namajunas de l’UFC 237

Le placement de celui-ci et du suivant est allé un peu en arrière, j’ai finalement décidé que celui-ci était 3e, mais ils pourraient facilement être échangés. Jessica Andrade a toujours été une femme incroyablement forte, elle était sortie des femmes musclées au poids coq et une fois qu’elle a pu chuter à 115, cet écart n’a fait qu’augmenter. Elle a perdu le premier tour de ce combat pour le titre assez mal, mais a persévéré. Ici, elle se fixe une tête à l’extérieur de l’ascenseur à l’entrejambe élevé, un favori de Daniel Cormier, mais Rose Namajunas ne lâche pas la prise en main de kimura qu’elle a. Lorsque Cormier lance des gens avec cette même technique, ils ont tendance à se retourner et à atterrir sur le dos (voir ses combats contre Henderson, Gustafsson, Barnett, etc. pour des exemples) parce qu’ils libèrent tous les pièges à bras et acceptent simplement le lancer plutôt que de risquer cela . Namajunas ne lâche pas, alors alors qu’Andrade l’élève et la claque, elle atterrit sur sa tête et est instantanément froide. Certainement une chose d’une beauté violente.

2. Coup de tête de Valentina Shevchenko contre Jessica Eye de l’UFC 238

Ce coup de tête est une chose de beauté. Shevchenko a fait exploser Eye avec des coups de pied tout au long du premier tour, dans le second, elle en a encore décroché plusieurs, mais le résultat est le suivant. Elle chronomètre le pas de Eye, a pris un angle supérieur par rapport à la position plus carrée de Eye, puis tire un autre coup de pied. Vous pouvez voir les mains de Eye plonger légèrement, anticipant un autre coup à l’abdomen, mais cela ne fait qu’ouvrir sa tête. L’œil était sorti avant qu’elle ne touche le sol, raide comme une planche. C’est un témoignage de cette année en termes de finition que celui-ci a presque baissé, et n’a pas non plus vraiment réussi à prendre la première place.

1. Le genou volant de Jorge Masvidal contre Ben Askren de l’UFC 239

Y avait-il vraiment un doute sur celui-ci? Le KO le plus rapide de l’histoire de l’UFC vient du genou volant, à un combattant invaincu, dans un endroit de marque sur une carte PPV. La pose de Masvidal contre la clôture, les mains derrière le dos, un sourire quasi malveillant sur son visage, est désormais emblématique. Ce fut facilement le moment le plus viral du sport cette année, l’un des plus violents et probablement aussi le moins attendu.

Vraiment une excellente année pour les KO, jetez un œil à ce point culminant qui est lui-même encore incomplet.

Combattant de l’année

5. Kamaru Usman

J’ai fait des allers-retours sur cet endroit, il a failli aller à Zhang Weili ou Patricio Pitbull. Pour mémoire, ces deux combattants ont également connu de bonnes années. Mais finalement, cela revient à Kamaru Usman pour avoir non seulement remporté le titre, mais aussi pour l’avoir défendu. C’était une catégorie vraiment difficile cette année, d’autres Usman ont peut-être bien mieux noté.

4. Alexander Volkanovski

Volkanovski n’a eu que deux combats en 2019, mais vous auriez du mal à trouver un homme avec un meilleur niveau d’opposition. Volkanovski a commencé 2019 en remettant au grand José Aldo sa première défaite dans un combat sans titre depuis 2005, remportant une décision unanime et remportant les trois manches en cours de route. Aussi impressionnant que cela ait été, il l’a suivi à la fin de l’année en remportant le titre de poids plume de Max Freaking Holloway. Ce n’était pas une performance pour laquelle la base de fans occasionnels acclamait (cela viendrait un combat plus tard à l’UFC 245), mais pour ceux d’entre nous qui apprécient la technique, le calendrier et la mise en œuvre de ceux face au plus haut niveau d’opposition. c’était brillant. Le fait que Volkanovski puisse battre ces deux hommes, remporter un titre et être toujours seulement 4 sur cette liste devrait vous dire quelque chose.

3. Henry Cejudo

Henry Cejudo est entré en 2019 sur les talons d’une victoire controversée sur Demetrious Johnson pour devenir juste le deuxième champion des poids mouches dans l’histoire de l’UFC. Mis à part que je pense que cette décision était erronée, Cejudo a accepté de se battre avec le champion des poids coq TJ Dillashaw lorsque Dillashaw est passé au poids mouche en espérant devenir le premier double champion à remporter son deuxième titre en diminuant de poids. La réduction de poids pour Dillashaw a été désastreuse, alors qu’il a atteint la marque de poids, il ressemblait à la mort et a dû tricher pour y arriver. Ce n’était que pour rien alors que Cejudo l’a brisé avec des grèves au premier tour. Cela a incité Cejudo à passer au poids coq et à essayer de devenir un double champion (tant pour économiser le poids des mouches), mais l’échec du test de drogue de Dillashaw a jeté une ride dans cela. Au lieu de se battre, le champion Cejudo a rencontré le véritable concurrent numéro un, Marlon Moraes, pour la ceinture vacante. Cejudo a abandonné le premier tour de façon presque tragique, mais à son crédit a rebondi et a commencé à faire pression sur Moraes. Entrant constamment dans les coups de pied qui l’avaient déchiré au premier tour, Cejudo a forcé plus d’échanges de poche et a utilisé sa prodigieuse compétence de lutte pour épuiser Moraes et finalement le terminer au troisième tour. Ce serait le dernier combat de Cejudo de l’année, et avoir seulement deux combats fait partie des raisons pour lesquelles il n’est que 3 sur cette liste. Mais battre Dillashaw et Moraes dos à dos et devenir un double champion? C’est une sacrée chose à accomplir.

1. Égalité: Israël Adesanya et Jorge Masvidal

Je laisse celui-ci à vous de décider. Lequel de ces deux vous donnez la première place se résume à la façon dont vous pondérez quelques critères. Dans le cas d’Israël Adesanya, il s’est battu et a gagné trois fois, battant Anderson Silva, ayant un combat dont vous entendrez un peu plus parler avec Kelvin Gastelum, et couronnant le tout en éliminant Robert Whittaker pour devenir le champion des poids moyens. Fondamentalement, depuis ses débuts à l’UFC, Adesanya a créé un élan, la capacité, le flash, la personnalité, tout sur la façon dont il s’est présenté et comment il a combattu le champion crié. En 2019, il a sorti son idole Anderson Silva, a prouvé son courage dans un combat fou avec Kelvin Gastelum et a détrôné un champion qui n’avait jamais perdu en poids moyen à Whittaker. Si votre critère principal pour cette catégorie est le niveau d’opposition et d’accomplissement, Adesanya obtient la première place.

Pour Masvidal, il s’agit moins de récompenses en cage, bien qu’il en ait gagné quelques-unes. Masvidal a presque transcendé le sport en 2019, passant à travers deux combattants très médiatisés puis éliminant l’une des figures les plus populaires du sport. Plutôt que de simplement hacher ce que j’ai dit à propos de Masvidal plus tôt, je voudrais souligner quelque chose, une situation qui est venue en grande partie à cause de Masvidal et Nate Diaz. Je me souviens avoir regardé les débuts d’Anderson Silva contre Chris Leben en 2006, ils ont eu lieu au Hard Rock Hotel & Casino devant 954 personnes. 13 ans plus tard, l’UFC 244 arriverait. Un événement qui se déroule au Madison Square Garden, dans l’État qui a mis le plus de temps à légaliser le sport et qui a semblé insoluble pendant un certain temps sur ce front. Un événement assez grand pour forcer la plus grande star du monde de la boxe, Saul “Canelo” Alvarez, à avoir reporté son combat contre Sergey Kovalev de 90 minutes étranges pour ne pas entrer en conflit avec la carte UFC. Un événement qui a vu le président des États-Unis assister en direct. Pour quelqu’un qui pratique le sport depuis aussi longtemps que moi et beaucoup de gens existent depuis plus longtemps, c’était surréaliste. C’est encore surréaliste. Et Masvidal et Diaz ont créé ce morceau de magie surréaliste. Masvidal n’a pas combattu le même niveau de concurrence qu’Adesanya, mais si vos critères pour cette catégorie correspondent davantage à ceux qui ont possédé l’année, la réponse est Jorge Masvidal.

Combat de l’année

Bien qu’il n’y ait pas autant de prétendants que KO de l’année, c’était une catégorie solide à essayer de réduire.

Mention honorable: Kamaru Usman contre Colby Covington de l’UFC 245 – Je mets cela ici comme un moyen de reconnaître que je peux me tromper. Je n’ai pas peur d’avoir des opinions ou des perspectives impopulaires, alors croyez-moi quand je vous dis que regarder ce combat en direct n’a rien fait pour moi. Cela m’a frappé comme juste un autre exemple de lutteurs engagés dans des frappes légèrement supérieures au niveau correctif. Cependant, si je suis autant dans l’opinion minoritaire, je suis prêt à concéder que je pourrais changer d’avis à l’avenir, et je n’ai pas encore eu l’occasion de vraiment revoir ce combat. Mais comme je pense actuellement à ce combat, ce n’était même pas dans mon top dix, Volkanovski contre Holloway de la même carte était bien plus ma tasse de thé.

5. Justin Gaethje contre Edson Barboza de l’UFC sur ESPN 2

La seule chose que je voulais de ce combat que je n’ai pas eue était le temps, je voulais que ça dure environ 7 minutes mais je n’ai pas eu ça. J’ai eu ces deux maniaques en fait juste échangeant des coups de pied de jambe pendant un peu de temps. Ils ont tous deux atterri des coups de poing, tous deux des coups de pied dans les jambes, mais la défense de Gaethje et une approche plus sélective de l’engagement ont semblé déséquilibrer un peu Barboza. La pression de marque de Gaethje et la grande variabilité des frappes étaient également là, et il a vacillé Barboza à quelques reprises avant de frapper un joli crochet droit d’un interrupteur de position alors que Barboza tentait de contourner le long de la clôture. Quand ils ont fait ce combat sur papier, je salivais, et cela m’a largement donné tout ce que je voulais.

4. Yoel Romero contre Paulo Costa de l’UFC 241

Je ne me souviens pas qui l’a dit, donc excuses, mais à la suite de ce combat, il a été noté que c’était à peu près aussi proche que jamais des personnages de bandes dessinées se battant dans la vraie vie. Ces deux hommes se sont livrés à une fête des limaces sauvages, les deux hommes ont été secoués aux points, les deux hommes étaient visiblement les pires pour l’usure qui en sortait, mais nous avons eu un combat très divertissant.

3. Vicente Luque contre Bryan Barberena de l’UFC sur ESPN 1

Ce combat a eu lieu au début de l’année et a étonnamment résisté dans cette catégorie. C’était une bagarre sauvage, les deux hommes montrant des tonnes de courage et de détermination, ajustant et trouvant le succès, des élans, à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter d’un combat en trois rounds.

2. Dustin Poirier contre Max Holloway de l’UFC 236

J’attendais vraiment ce combat avec impatience quand il a été annoncé. Le champion poids plume Max Holloway teste les choses en poids léger contre le premier homme à l’avoir battu à Dustin Poirier. Poirier avait été sur une vraie déchirure au poids léger, menant à ce combat, il avait battu Eddie Alvarez, Justin Gaethje et Anthony Pettis en les terminant tous. Holloway n’avait pas perdu depuis qu’il avait affronté Conor McGregor en 2013, avait battu Jose Aldo à deux reprises et ressemblait à une machine absolue lorsqu’il a démantelé Brian Ortega. Le combat lui-même était glorieux, la puissance de frappe de Poirier faisant la différence dans les premiers tours alors qu’il étourdissait le Holloway presque imperturbable plus d’une fois. Holloway a fait quelques ajustements et a connu du succès au fil du temps, mais la capacité de Poirier à se faufiler à travers un coup qui a stoppé son élan est restée, et la capacité de Poirier à forcer les corps à corps et à exécuter un peu de temps au fil du temps a aidé à lui assurer la victoire. Les deux hommes ont été battus et sanglants après ce combat, et cela aurait pu être la première place dans cette catégorie. N’étaient pas pour le combat qu’ils devaient suivre à l’UFC 236.

1. Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum de l’UFC 236

Lors de la prévisualisation de l’UFC 236, j’étais plus excité à propos de l’événement principal entre Dustin Poirier et Max Holloway, ces deux-là avaient fait leurs preuves dans des combats passionnants et semblaient taillés sur mesure pour se battre. Cela a largement disparu. Ce combat qui m’intéressait, Kelvin Gastelum pouvait poser des questions très réelles à Adesanya, et il y avait toujours un réel sentiment d’inévitabilité autour de la montée d’Adesanya vers le sommet. Ce combat était magique dès le départ. Le jeu saisissant d’Adesanya est incroyable, il a l’un des jeux de feinte les plus sophistiqués du sport et une grande précision ainsi qu’une grande variété dans son attaque. Gastelum est plus fondamental mais est très solide avec ces outils, a un pouvoir de frappe et un bon jeu de lutte sur lequel se rabattre si nécessaire. Gastelum a réussi à déséquilibrer Adesanya avec un coup de poing au début, mais Adesanya a récupéré et vous pouviez presque le voir obtenir des informations au fur et à mesure que la ronde avançait. Les rounds deux et trois étaient tous des Adesanya, il feignit de tirer Gastelum et le punit de longs coups de poing, de coups de pied et d’angles en constante évolution. Le quatrième tour allait à peu près de la même manière, mais Adesanya comptait sur ses lectures et réflexes pour une grande partie de sa défense à ce stade et Gastelum avait une surprise qui l’attendait. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai vu Gastelum donner un coup de tête, et si je devais deviner Adesanya non plus pendant son étude sur bande, car celui que Gastelum atterrit dans les dernières secondes du quatrième tour l’a surpris presque froid. La réaction d’Adesanya au coup de pied a été de cesser complètement de bouger, de rester debout mais immobile afin de ne pas révéler à quel point il était blessé. L’astuce a fonctionné pendant une seconde, avant que Gastelum ne recommence à venir vers lui et Adesanya se retrouve sur la clôture, attendant juste d’attendre la manche. La décision de Gastelum d’essayer un démontage avec seulement quelques secondes à faire est une décision qui pourrait le hanter, car les choses se sont arrêtées et la manche a pris fin.

Il y a un truisme dans les sports de combat, que vous ne savez pas vraiment qui vous êtes avant de vous heurter à l’adversité. Adesanya s’est assis sur le tabouret entre les tours 4 et 5 avec le score probablement attaché à 2-2, juste après avoir reçu un coup de pied dans la tête, ensanglanté, meurtri et essayant de se réorienter. Vous pouvez le voir se parler à eux-mêmes alors qu’ils se préparent pour le tour final, dans une position où la grande majorité de l’humanité rétrécirait, il s’est levé. Adesanya came from the most physical adversity he’d faced in his UFC run thus far and responded by hanging a unanimous 10-8 round on Gastelum. To Gastelum’s credit most opponents would have wilted and been finished by half of what Adesanya hit him with in the fifth round. Adesanya dropped Gastelum multiple times, battered him with a stunning variety of offense, there’s a very real argument to be made that Gastelum was saved by that final bell but saved he was. This fight has everything, technique, violence, momentum swings, and a crowning final round for the winner. Adesanya would go on to capture the middleweight title later in the year, knocking out Robert Whittaker in the second round, but it was this fight that forced him to look into the depths of his soul and figure out who he is. It was a gloriously violent masterpiece and both men should hold their heads high when discussing or thinking of it.

Do you disagree? Please leave a comment, just please be civil about it.

As we move into 2021, what are you most curious about in the world of MMA? What stories are you most aware of? I'll be here most weekends covering all the action and I hope you'll join me.

Robert Winfree is a libra, longtime host of the 411 Ground and Pound Radio Show, and current live coverage guru for the MMA zone of 411mania