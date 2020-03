Probabilité de savoir si le gouvernement forcera l’UFC à fermer ou non

Les paris sportifs ont publié des cotes de paris sur la question de savoir si le gouvernement forcera le président de l’UFC Dana White à cesser de détenir des cartes de combat.

Il n’y a pas trop de sports pour parier en ce moment, donc les paris sportifs doivent faire preuve de créativité pour continuer à parier. Lundi, le paris sportifs en ligne BetOnline a publié deux accessoires pour les parieurs à considérer concernant White et l’UFC. Jetez-y un œil ci-dessous (via MMAMania.com).

Le gouvernement américain forcera-t-il l’UFC à annuler les événements d’ici le 30 juin?

Oui: MÊME (1/1)

No: -140 (5/7)

Volonté UFC 249 se produit le 18 avril à Brooklyn?

Oui: +160 (8/5)

No: -225 (4/9)

En ce moment, White a été obligé d’annuler la carte UFC London prévue pour ce samedi. La promotion est toujours à la recherche d’une commission sportive quelque part aux États-Unis pour détenir une carte intitulée par le concurrent poids welter Tyron Woodley, mais jusqu’à présent, rien n’a été finalisé. White et les entremetteurs de l’UFC ont envoyé un e-mail dimanche pour demander aux managers s’ils avaient des combattants qui voulaient sur la nouvelle carte.

Pendant ce temps, bien que White ait déclaré aux médias il y a deux semaines que le coronavirus ne fermerait aucun des événements de l’UFC, les deux prochaines cartes de la promotion à Columbus et Portland ont été déplacées vers l’UFC Apex. Cependant, même ces deux événements sont en suspens maintenant. Et d’autres événements prévus pour avril, mai et juin pourraient également être menacés si l’épidémie de coronavirus continue de ravager le monde. Et maintenant, vous pouvez parier dessus.

L’UFC 249 est une autre carte qui pourrait être affectée par l’épidémie de coronavirus. Encore une fois, White a déclaré aux fans que la carte intitulée Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson allait toujours se produire, mais avec les rassemblements de masse interdits à New York, les chances que cette carte se produise semblent faibles. Vous pouvez parier si cela se produit ou non, «non» étant le favori.

Qu’est-ce que tu penses? Le gouvernement forcera-t-il Dana White à fermer l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/03/2020.