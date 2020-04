Prochain combat de Chris Weidman: “J’ai accepté trois combats”

Après un seul combat de poids léger, au cours duquel il a été mis KO en moins de deux minutes, Chris Weidman a décidé de revenir au poids moyen. Une division dans laquelle il a régné de 2013 à 2015. Une division qui ne l’a pas très bien traité depuis la perte du championnat. Bien qu’une division aussi dans laquelle il veut réussir à nouveau.

Le prochain combat de Chris Weidman

Mais depuis qu’il a annoncé son retour en février, rien n’est connu sur le prochain combat “The All-American”. De toute évidence, cela est également lié à la situation qui est vécue dans le monde avec la Covid-19. Cependant, il convient de mentionner que si rien n’a été officialisé, Weidman a accepté plusieurs combats.

Il l’a confirmé lui-même récemment dans ce post sur Twitter:

Je viens d’accepter mon 3ème adversaire en une semaine… c’est nul. Restez en sécurité tout le monde!

– Chris Weidman (@chrisweidman) 9 avril 2020

1er Hermanssson

2nd Edmem

3rd Romero

– Chris Weidman (@chrisweidman) 9 avril 2020

Il ne fait aucun doute que l’un de ces matchs serait intéressant, à la fois pour l’ancien monarque et pour ses adversaires. Et selon toute probabilité, on va bientôt le faire. Mais, comme on dit, rien n’est encore officiel. Nous serons attentifs à toutes les nouvelles.