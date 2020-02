Prochain combat de Jon Jones: il n’y a pas de réponse facile

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui présente les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, “Gorgeous” George, “Goze” et John Morgan déballent les retombées de l’UFC sur ESPN + 25, y compris où en sont les choses avec l’image du titre des poids lourds légers après un gros résultat dans la tête d’affiche.

AFFICHER LE DÉROULEMENT:

Soudain, le champion des poids lourds légers Jon Jones a beaucoup d’options devant lui après l’UFC sur ESPN + 25, où Jan Blachowicz a fait une déclaration avec un KO au premier tour de Corey Anderson. Était-ce suffisant pour que Blachowicz s’affirme comme le prochain challenger de 205 livres juste une semaine après que les cris pour un match revanche Jones contre Dominick Reyes aient atteint un ton fervent?

Diego Sanchez a quitté l’UFC sur ESPN + 25 vainqueur lorsque son adversaire, Michel Pereira, a posé un genou dur et illégal au troisième tour, ce qui a rendu Sanchez incapable de continuer. Sanchez, qui était battu lors des deux premiers tours, a gagné par disqualification, et le résultat est venu avec de fortes critiques de fans disant des choses comme “il a démissionné” et “cherchait une issue”. Nous avons quelques réflexions sur ce non-sens.

Oui, Ray Borg a gagné à l’UFC sur ESPN + 25, mais il a également raté la limite de poids des mouches de deux livres. C’est la troisième fois au cours des quatre derniers combats que l’ancien challenger du titre de 125 livres entre en jeu. Que devrait faire l’UFC avec Borg?

L’ancien champion des Bellators et vétéran de l’UFC Hector Lombard a remporté ses débuts au Bare Knuckle FC 10 ce week-end. Avec 10 combats à son actif, BKFC se dirige-t-il dans la bonne direction?

Non pas qu’il ait jamais été officiellement fait, mais à toutes fins utiles, nous avons perdu un combat entre Jared Cannonier et Darren Till à l’UFC 248. Cela signifie qu’il n’y a pas de sauvegarde légitime de l’événement principal entre le champion des poids moyens Israel Adesanya et Yoel Romero. Que peut faire l’UFC pour une police d’assurance?

