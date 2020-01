Prochaine étape: Miesha Tate mérite sa place au Temple de la renommée de l’UFC en 2020

Pendant de nombreuses années, l’UFC a donné aux combattants et contributeurs dignes la place qui leur revient au Temple de la renommée de l’UFC. Le Hall Of Fame a plusieurs ailes, dont l’aile Pioneer, l’ère moderne, les contributeurs et les combats pour honorer les meilleurs événements de l’histoire de la promotion.

L’aile de l’ère moderne de l’année dernière a présenté Michael Bisping et Rashad Evans comme intronisés et en 2020, une femme légendaire devrait être ajoutée à l’aile. Quatre ans après sa retraite de la compétition, il est temps pour Miesha Tate d’obtenir la reconnaissance qu’elle mérite et elle devrait être intronisée au Temple de la renommée 2020.

En 2018, l’ancienne rivale de Tate, Ronda Rousey, a pris sa place respective au Temple de la renommée, et avec le MMA féminin en constante augmentation, Tate mérite d’être consacrée ensuite.

Avec un dossier de 18-7 dans sa carrière professionnelle, Tate a remporté certains des noms les plus remarquables du MMA féminin, y compris sa victoire mémorable sur Holly Holm à l’UFC 196 en 2016. Alors que la lutte contre Holm a suffisamment de crédibilité pour être enchâssée dans l’aile des combats, le caractère et la volonté de Tate qui ont été exposés lors de sa victoire sur Holm pour remporter l’or à l’UFC, sont toutes les preuves nécessaires pour sa place dans l’histoire.

Ancienne championne des poids coq UFC et Strikeforce, Tate avait Rousey comme partenaire de danse dans une rivalité qui a captivé le MMA féminin et, à leur tour, elles sont toutes deux devenues un incontournable pour les combattantes et une inspiration pour les jeunes femmes qui cherchent à se battre.

Le Temple de la renommée de l’UFC ne devrait pas seulement accepter les CV de longueur mais aussi l’impact changeant que les combattants ont fait, et Tate a fait beaucoup d’impact. Lorsque Ronda Rousey est passée de l’UFC à la WWE en 2016, elle a été rapidement intronisée au Hall Of Fame à peine deux ans plus tard en 2018. La place de Rousey dans l’histoire de l’UFC n’est pas à remettre en question, mais son temps avec Tate en tant que partenaire de danse rival certainement aidé à élever les deux à des hauteurs plus grandes.

Les entraîneurs adverses sur The Ultimate Fighter, les rivaux à l’intérieur de l’Octogone, et les deux ayant leur temps en tant que champion des poids coq, Tate et Rousey ont une place dans l’histoire que même de nombreux combattants masculins n’ont pas l’expérience.

Miesha Tate, surnommée «Cupcake», est l’une des meilleures ambassadrices des arts martiaux mixtes, féminins ou masculins, et sa personnalité extravertie, attentionnée et respectueuse tout au long de sa carrière a été la cerise sur le gâteau.

De nombreux combattants prennent leur retraite ou s’éloignent de l’UFC ou du MMA dans leur ensemble et ne donnent jamais en retour, mais dans ce qui peut être juste un autre curriculum vitae digne, Tate a continué à rester dans le sport dans lequel elle a joué, et elle apporte toute sa contribution.

Depuis qu’elle est à la retraite, Tate est non seulement devenue une mère dans sa vie personnelle, mais elle est également animatrice de MMA Tonight sur Sirius XM et n’a jamais été timide pour aborder des sujets dans le jeu de combat, elle fait un excellent travail dans des entretiens avec d’autres entraîneurs et combattants, et décompose les combats dans une perspective que les autres ne peuvent pas offrir.

En plus de son travail dans les médias, Tate a été nommée vice-présidente de ONE en 2018, où elle fait également des commentaires et est ambassadrice de la marque.

En termes simples, Miesha Tate est restée fidèle au sport et, en outre, a contribué au sport d’une manière percutante comme le ferait un futur Temple de la renommée. Ouvrant la voie aux combattantes qui l’ont suivie et même à celles qui se sont levées alors qu’elle combattait activement, l’impact de Tate s’est toujours étendu plus que juste elle-même.

Elle a défini ce que signifie être un artiste martial mixte au cours de sa carrière de combattant et maintenant que sa carrière d’après-combat a continué d’avoir un impact sur le sport, Miesha Tate mérite sa place qui lui revient dans l’aile de l’ère moderne du Temple de la renommée de l’UFC en 2020.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPenn.com le 29/01/2020