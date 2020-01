Promoteur: Claressa Shields «porte le sport de la boxe féminine sur ses épaules»

Claressa Shields cherche à entrer dans l’histoire le 10 janvier lorsqu’elle affrontera Ivana Habazin pour les titres WBC et WBO légers moyens vacants. Si elle gagnait, la double médaillée d’or olympique deviendrait championne du monde en trois poids.

Non seulement Shields deviendrait une championne du monde de trois poids comme Canelo Alvarez, Vasyl Lomachenko, Bud Crawford, Floyd Mayweather et Manny Pacquiao entre autres, mais elle serait la plus rapide à le faire. Ce n’est que le 10e combat professionnel de Shields.

Donc, pour son promoteur Dmitriy Salita, le combat est très important.

«C’est extrêmement important. Si elle est victorieuse, elle deviendra la personne la plus rapide du sport à remporter trois titres de division. C’est un très grand pas pour Claressa et un grand pas pour la boxe féminine », a déclaré Salita à BJPENN.com. “Claressa a un combat difficile devant elle, la troisième fois que le combat est prévu et le 10 janvier sera très excitant.”

Le combat contre Habazin, comme le mentionne Salita, a été programmé deux fois dans le passé, mais une altercation lors de la dernière pesée a été reportée. Bien qu’il ait été annulé à deux reprises, Salita et Claressa Shields l’ont dit clairement, c’était le combat qu’ils voulaient.

«Claressa voulait entrer dans l’histoire et se battre pour le troisième titre mondial et Ivana est le challenger obligatoire. Habituellement, en boxe, les champions montent en poids mais Claressa diminue », a-t-il expliqué. “Elle descend à 154, ce qui est vraiment difficile, elle a remporté une médaille d’or à 165 livres, donc prendre du poids peut être un défi.”

Shields a décidé de perdre du poids pour essayer de devenir une championne du monde de trois poids, car cela la consolidera comme la meilleure.

«Claressa ne veut que combattre les meilleurs. Elle a toujours voulu écrire l’histoire et toujours repousser les limites. La façon de le faire est de perdre du poids. Il y a plus de talent plus le poids est faible, donc Claressa fait ce sacrifice », a déclaré Salita. «Elle porte le sport de la boxe féminine sur ses épaules. C’est ce qui l’a poussée à perdre du poids et à continuer d’écrire l’histoire. »

En fin de compte, Claressa Shields et son promoteur sont convaincus que l’olympienne lèvera la main et deviendra championne du monde en trois poids. Après cela, ils ont parlé de combattre Amanda Nunes, mais pour l’instant, l’accent est mis sur Habazin.

«Quand ils étaient censés se battre, j’ai vu Ivana aux séances d’entraînement publiques et elle était très pointue et la meilleure que je l’ai vue. Claressa a une énorme expérience, mais ce moment d’Ivana pour briller et se cimenter. Quand vous avez quelqu’un qui est déterminé à faire l’histoire elle-même, cela devrait faire un bon combat », a-t-il dit sur la façon dont le combat se déroulera. «Claressa est la favorite, mais Ivana est une très bonne challenger. Ivana a dit qu’elle allait gagner, donc ça rendra intéressant du début à la fin. »

Que pensez-vous du promoteur disant que Claressa Shields porte la boxe des femmes sur ses épaules dans la lutte contre Ivana Habazin?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 1/9/2020.