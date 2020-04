Promoteur de boxe Eddie Hearn sur Dana White en avant avec l’UFC 249: «C’est de l’entêtement»

Le célèbre promoteur de boxe anglaise Eddie Hearn est surpris que le président de l’UFC, Dana White, se donne beaucoup de mal pour aller de l’avant avec l’UFC 249 et pense qu’il est de “mauvais goût” de continuer à organiser les cartes étant donné la gravité de la pandémie de coronavirus.

Hearn, directeur général de Matchroom – une entreprise qui supervise la carrière du champion des poids lourds Anthony Joshua parmi tant d’autres – a fait l’éloge de White dans le passé, mais estime que l’hébergement de l’UFC 249 est un pas trop loin.

“C’est incroyable, j’aimerais penser qu’en boxe, il n’y a personne de plus à retrousser ses manches et à s’entendre que moi”, a déclaré Hearn à Express Sport. “Mais même je ne songerais pas à organiser un événement pour le moment. Je ne pense même pas aux options, pas même au radar. C’est l’entêtement. Ce sont beaucoup de choses qui font son succès, mais à un moment donné, vous devez vous asseoir et dire «drapeau blanc». »

Hearn a fait remarquer qu’il était surpris que ESPN soutienne les plans de White et a insisté pour que ni Sky Sports ni DAZN ne lui permettent d’accueillir un événement dans ces circonstances:

“Je suis assez surpris qu’ESPN aille de l’avant avec cela, évidemment ils veulent des notes et de l’argent. Mais avec Sky Sports et DAZN, je ne serais pas autorisé à organiser des événements pour le moment. C’est de mauvais goût pour être honnête. “

Hearn pense que White est motivé par ceux qui ont dit qu’il ne pouvait pas accueillir l’événement et ont admis qu’il avait une sorte d’admiration pour la persistance du chef de l’UFC.

“Il veut être un pionnier, les gens lui ont dit qu’il ne pouvait pas le faire”, a déclaré Hearn. «Mais je connais le sentiment qu’on me dit quelque chose et tu le fais quand même. La moitié de moi l’admire pour avoir craqué, mais l’autre moitié dit “allez, ne sois pas fou.” “

