Publication de l’affiche de l’UFC Lincoln – MMA Fighting

Les regards intenses des prétendants légers et lourds Anthony Smith et Glover Teixeira sont présentés sur l'affiche de leur prochain combat pour le Main Event à l'UFC Lincoln, qui a été publié lundi.

Avec plus de 80 combats professionnels combinés entre eux, Smith (33-14) et Teixeira (30-7) restent au cœur de l’image du titre de l’UFC et sont à portée de main d’une deuxième fissure au champion de 205 livres Jon Jones. Smith a rebondi après sa défaite contre Jones avec une soumission de quatrième ronde d’Alexander Gustafsson, tandis que Teixeira mène actuellement une séquence de trois victoires consécutives.

Également réservé pour le spectacle du 25 avril, qui se déroule au Pinnacle Bank Arena de Lincoln, au Nouveau-Brunswick, est un combat clé entre Mackenzie Dern et Ariane Carnelossi.

La carte principale UFC Lincoln sera diffusée en direct sur le service de streaming ESPN +.

Voir la carte mise à jour ci-dessous (ordre à déterminer):

Anthony Smith contre Glover Teixeira

Mackenzie Dern contre Ariane Carnelossi

Ovince Saint Preux contre Shamil Gamzatov

Cynthia Calvillo contre Antonina Shevchenko

Evan Dunham contre Michael Johnson

Anthony Rocco Martin contre David Zawada

Zak Cummings contre Andrew Sanchez

Alan Patrick contre Christos Giagos

Raphael Pessoa contre Alexander Romanov

