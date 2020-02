Publication de l’affiche du combat de l’UFC Brasilia

Les têtes d’affiche légères Kevin Lee et Charles Oliveira figurent sur l’affiche du premier événement de l’UFC au Brésil cette année.

Les vétérans poids welter et les experts en soumission Demian Maia et Gilbert Burns sont facturés en second lieu sur l’affiche, publiée lundi par le compte Twitter de l’UFC au Brésil.

Lee est à trois mois d’un KO spectaculaire de Gregor Gillespie à l’UFC 244, ce qui l’a remis sur un pied d’égalité après qu’un dérapage de 1-3 a déprimé son stock. À sa manière, Oliveira, qui a fait campagne à haute voix pour de meilleures opportunités et a fustigé les pouvoirs en place par manque d’entre eux.

L’UFC Brasilia aura lieu le 14 mars au gymnase Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, et devrait être diffusé en direct sur ESPN +.

Voir la carte mise à jour ci-dessous (ordre à déterminer):

Kevin Lee contre Charles Oliveira

Demian Maia contre Gilbert Burns

Johnny Walker contre Nikita Krylov

Elizeu Zaleski dos Santos contre Alexey Kunchenko

Jussier Formiga contre Brandon Moreno

Randa Markos contre Amanda Ribas

Rani Yahya contre Enrique Barzola

Bruno Silva contre Su Mudaerji

Maryna Moroz contre Mayra Bueno Silva

Francisco Trinaldo contre John Makdessi

Veronica Macedo contre Bea Malecki