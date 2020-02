Publication de l’affiche officielle de l’UFC Columbus

Les gros frappeurs font la une de l’UFC Columbus.

Les meilleurs prétendants Francis Ngannou (14-3 MMA, 9-2 UFC) et Jairzinho Rozenstruik (10-0 MMA, 4-0 UFC) occupent le devant de la scène à l’UFC sur ESPN 8, qui se déroulera le 28 mars au Nationwide Arena de Columbus, Ohio.

L’affiche officielle de l’événement a été publiée, comme indiqué ci-dessous.

Aux côtés des poids lourds, l’ancien champion des poids coq Cody Garbrandt (11-3 MMA, 6-3 UFC) est présenté face à son adversaire Rafael Assuncao (27-7 MMA, 11-4 UFC).

L’UFC sur ESPN 8 marque la première fois depuis que l’UFC visite la capitale de l’État de l’Ohio en 11 ans. Le dernier événement UFC en ville a été l’UFC 96 en 2009.

La gamme UFC sur ESPN 8 comprend:

Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik

Raphael Assuncao contre Cody Garbrandt

Aspen Ladd contre Julianna Pena

Miguel Baeza contre Matt Brown

Yorgan De Castro contre Greg Hardy

Sam Alvey contre Khalil Rountree

Punahele Soriano contre Eric Spicely

Davey Grant contre Louis Smolka

Mizuki Inoue contre Tecia Torres

Carlos Felipe contre Jeff Hughes

Raoni Barcelos contre Cody Stamann

Randy Costa contre Martin Day

Phil Rowe contre Laureano Staropoli

