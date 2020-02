Publication de l’affiche officielle d’Overeem contre Harris

L’UFC sur ESPN + 30 sera représenté par deux poids lourds avec de sérieuses capacités de fin de combat.

L’ancien challenger du titre des poids lourds de l’UFC, Alistair Overeem, tentera de rebondir quand il affrontera Walt Harris, le premier joueur de l’UFC sur ESPN + 30, le 11 avril au Moda Center de Portland, Ore.

Les deux devaient faire la une de l’UFC sur ESPN 7 en décembre dernier à Washington, D.C., mais Harris s’est retiré du combat après la disparition de sa belle-fille Aniah Blanchard, qui a été retrouvée assassinée après un mois de recherche.

Harris (13-7 MMA, 6-6 UFC) a été remplacé par un espoir invaincu Jairzinho Rozenstruik, qui a ramassé un Je vous salue Marie, à bout portant par-dessus Overeem (45-17 MMA, 10-6 UFC) dans un combat qui il était sur le point de perdre. La défaite a brisé la séquence de victoires de deux combats d’Overeem.

Harris a remporté trois matchs de suite contre Daniel Spitz, Serghei Spivac et, plus récemment, un KO de «Performance of the Night» de 12 secondes sur Aleksei Oleinik. Tous les 13 de ses victoires professionnelles sont venus par KO.

Sur l’affiche figure également un affrontement féminin de poids paille entre l’ancienne championne inaugurale de l’UFC 115 livres Carla Esparza (15-6 MMA, 6-4 UFC) et Michelle Waterson (17-7 MMA, 5-3 UFC). Esparza cherchera à en faire trois d’affilée. Waterson tentera de revenir dans la colonne des victoires après avoir vu sa séquence de trois victoires consécutives interrompue par Joanna Jedrzejczyk en octobre dernier.

Découvrez l’affiche officielle de l’UFC sur ESPN + 30 ci-dessous:

L’UFC actuelle sur la gamme ESPN + 30 comprend:

Walt Harris contre Alistair Overeem

Carla Esparza contre Michelle Waterson

Derek Brunson contre Edmen Shahbazyan

Randy Brown contre Vicente Luque

Tristan Connelly contre Alex Silva

Don’Tale Mayes contre Rodrigo Nascimento

Alessio Di Chirico contre Markus Perez

Julia Avila contre Karol Rosa

Niko Price contre Muslim Salikhov

Eryk Anders contre Krzysztof Jotko

