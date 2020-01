Publication des paris sur les accessoires de conférence de presse de l’UFC 246

Les paris sur les accessoires sont monnaie courante pour les combats MMA, mais pour les conférences de presse MMA? Pas tellement. Cependant, chaque règle a une exception – et l’UFC 246 n’est que cela.

Mercredi soir, les têtes d’affiche de l’UFC 246 Conor McGregor et Donald Cerrone se rencontreront pour la première fois lors d’une conférence de presse. L’événement devrait avoir lieu au Pearl Concert Theatre de Las Vegas et est gratuit et ouvert au public. Le coup d’envoi est prévu à 17 heures. PT (20 h HE).

Mardi, le livre de sport en ligne «Sports Betting» a publié les cotes de pari d’ouverture pour l’événement d’avant-combat, qui incluent «Est-ce que Donald Cerrone portera un chapeau de cow-boy?», «Conor McGregor tiendra-t-il une bouteille de douze?», Et le favori de tous «À quelle heure Conor McGregor sera-t-il en retard à la conférence de presse?»

Consultez la liste complète ci-dessous:

Jusqu’à quelle heure Conor McGregor sera-t-il à la conférence de presse?

Plus de 6,5 minutes

Moins de 6,5 minutes

Conor McGregor portera-t-il un costume?

Oui -200

Non +150

Conor McGregor portera-t-il des lunettes de soleil?

Oui -400

Non +250

Conor McGregor va-t-il mâcher de la gomme?

Oui -120

Non -120

Donald Cerrone portera-t-il un chapeau de cowboy?

Oui -1000

Non +500

Conor McGregor tiendra-t-il une bouteille de Douze Douces?

Oui -300

Non +200

Conor McGregor dira-t-il «Proper Twelve»?

Oui -1000

Non +500

Donald Cerrone tiendra-t-il une boîte / bouteille Budweiser?

Oui -200

Non +150

Conor McGregor et Donald Cerrone entreront-ils en contact physique?

Oui -150

Non +110

Est-ce que Conor McGregor ou Donald Cerrone lanceront un objet?

Oui +300

Non -500

Conor McGregor fera-t-il référence à un membre de la famille Donald Cerrone?

Oui +300

Non -500

Est-ce que «Khabib» sera dit soit combattant?

Oui +150

Non -200

Conor McGregor appellera-t-il Donald Cerrone «lent» ou «raide»?

Oui +150

Non -200

Donald Cerrone appellera-t-il Conor McGregor «McNugget»?

Oui +150

Non -200

Total de bombes F déclarées par Conor McGregor

Plus de 6,5

Moins de 6,5

Conor McGregor prédira-t-il un KO sur Donald Cerrone?

Oui +200

Non -300

Un participant à une conférence de presse sera-t-il arrêté?

Oui +200

Non -300

L’UFC 246 aura lieu le 18 janvier au T-Mobile Arena. La carte est diffusée sur ESPN + pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et UFC Fight Pass / ESPN +.

