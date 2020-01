Punahele Soriano sur les avantages de vivre à Las Vegas

LAS VEGAS – Puna Soriano a vu de nombreux avantages en démarrant sa carrière à l’UFC tout en vivant à Las Vegas.

Le vétéran de la «Dana White’s Contender Series» a bien fait ses débuts à l’UFC avec un KO au premier tour contre Oskar Piechota à l’UFC 245.

Et l’invaincu Soriano (7-0 MMA, 1-0 UFC) attribue son premier succès à être basé à Vegas, siège de l’UFC Performance Institute, qu’il attribue pour avoir transformé son corps.

“Une énorme différence”, a déclaré Soriano à MMA Junkie à propos de l’UFC PI. “Même comme sur mon portefeuille, je n’achète rien à manger. Tout est fait pour moi. Je peux me faire envoyer de la nourriture, tout comme les repas Trifecta et tout ça. Même si vous regardez mon physique avant d’entrer dans l’UFC pour entrer dans l’UFC, je suis devenu beaucoup plus gros juste à cause de la nourriture, de la réadaptation, tout juste devant moi.

“Je fais ma force et mon conditionnement dans le PI, et de temps en temps, nous allons faire des mitaines et des trucs ou comme une journée d’entraînement sur circuit là-bas, mais la majeure partie se fait ici à Xtreme Couture.”

Soriano a vu un léger retard dans ses débuts promotionnels lorsqu’il devait initialement affronter Adam Yandiev à l’UFC 242 en septembre. Une blessure au genou a forcé Yandiev à sortir du combat et le combat a été retiré de la carte.

Deux mois plus tard, Soriano a pu faire la promenade et a livré de façon spectaculaire.

“Oui, il y avait un peu de nervosité, mais presque d’une manière différente comme la semaine et même l’échauffement, tout était trop bon”, a déclaré Soriano. «J’étais un peu nerveux. J’allais me gâter. Tout était vraiment bien et trop parfait, mais ça a fini par marcher. »

Soriano affronte un autre combattant basé à Las Vegas, Eric Spicely (12-5 MMA, 4-5 UFC) à l’UFC sur ESPN 8.

“Je l’ai vu plusieurs fois ici et là”, a déclaré Soriano. “Nous ne nous sommes pas entraînés ensemble d’après ce dont je me souviens, mais il a toujours semblé être un mec cool.”

L’UFC sur ESPN 8 aura lieu le 28 mars à Nationwide Arena à Columbus, Ohio. La carte est diffusée sur ESPN.

