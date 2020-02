Quaden est invité à Singapour pour apprendre les arts martiaux dans EVOLVE et se défendre contre le Bully

Des personnalités du monde entier ont réagi à la vidéo du petit Quaden victime d’intimidation, la vidéo enregistrée par sa mère a fait le tour du monde et nous montre le terrible intimidateur que son fils souffre des autres enfants de son école.

Le PDG du promoteur de MMA ONE, Chatri Sityodtong, a répondu à une vidéo virale où le garçon ne parle que

du désir de se suicider en étant victime d’intimidation.

Sityodtong n’était pas étranger à la vidéo choquante

Il n’a rien trouvé de mieux que d’inviter Quaden à son centre de formation

arts martiaux à Singapour pour apprendre les arts martiaux et se défendre

à l’avenir et que l’intimidateur fait partie du passé dans sa vie.

Dans la vidéo, le garçon implore sa mère de vouloir mourir: «Donnez-moi un couteau. Je veux me tuer et je veux me poignarder au cœur. Je veux que quelqu’un me tue. ” Sityodtong, qui a déjà contacté la famille pour visiter Singapour, sera l’invité d’honneur d’un événement ONE FC et apprendra à se défendre dans le plus grand gymnase du pays.

“Je veux juste

Faites-lui savoir qu’il a un grand ami en Asie », a déclaré Sityodtong. “Je veux

pouvez-vous savoir que Dieu donne ses batailles les plus difficiles à ses soldats les plus courageux et

plus dur, et vous êtes sûrement l’un d’eux. “

Après avoir mis

disposition de la famille, Sityodtong avis sur Twitter que la famille a accepté son

invitation:

«Je viens de parler à sa merveilleuse mère, Yarraka, au téléphone. Elle a gracieusement accepté mon invitation à venir à Singapour pour des vacances payées avec toutes les dépenses afin que Quaden puisse apprendre les arts martiaux à EVOLVE. Les entraîneurs s’assurent que Quaden est intimidant.

Nous prévoyons de parler sur Skype quand il se réveillera de sa sieste. Si vous continuez à dormir, nous parlerons demain. C’est une excellente occasion de montrer à l’enfant à quel point le monde se soucie. »