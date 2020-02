Quadruple C? Henry Cejudo veut l’or des 145 livres d’Alexander Volkanovski

Volkanovski, le champion poids plume de l’UFC nouvellement couronné, est l’un des plus petits poids plume de la division, mesurant seulement 5 pieds 6 pouces, mais il possède une portée de 71,5 pouces.

Et il n’a pas tardé à trouver une réponse pleine d’esprit.

“Maintenant, maintenant @HenryCejudo, ne faites pas de promesses vides sur #ValentinesDay 🥀”

Alors que le président de l’UFC, Dana White, a récemment confirmé le projet de voir Cejudo défendre son titre de 135 livres dans la tête d’affiche de l’UFC 250 contre Jose Aldo au Brésil, cela n’empêchera pas “Triple C” de lancer quelques défis supplémentaires dans l’intervalle.

