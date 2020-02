Quand Ronda Rousey, Liz Carmouche est entrée dans l’histoire de l’UFC

C’était le soir du 23 février 2013, et ces quelque 500 000 âmes qui regardaient l’événement principal de l’UFC 157 étaient en train de vivre un «moment culturel gigantesque», selon le commentateur de longue date de l’UFC, Joe Rogan.

Portant son air renfrogné, Ronda Rousey a fait la marche vers l’octogone pour la première fois. L’attendant à l’intérieur de la cage était Liz Carmouche, un challenger sur une séquence de victoires modestes de deux combats qui a également ajouté une autre première à la nuit historique de l’UFC – le premier combattant ouvertement gay à concourir dans la cage de la promotion.

C’est drôle comme, quelques années plus tôt, le président de l’UFC, Dana White, avait insisté avec confiance pour que ce jour ne vienne jamais. Maintenant qu’il était enfin arrivé, il y avait peu de gens plus excités à l’extérieur que lui. Mais cela ne s’est pas produit du jour au lendemain. Et qui sait quand (si jamais) cela se serait produit sans Rousey, qui a fait irruption sur la scène du MMA en 2011 et est rapidement devenue le centre d’intérêt de la division féminine.

Tout a commencé dans Strikeforce, le rival unique de l’UFC qui a adopté le MMA féminin à partir de sa première année de fonctionnement. Alors que les combats féminins avaient fleuri sur des scènes plus petites à l’étranger et au pays, avec des organisations comme HOOKnSHOOT de Jeff Osborne, c’est à Strikeforce que des divisions clés comme le poids coq des femmes ont vraiment commencé à grandir.

Combattants comme Gina Carano, Miesha Tate, Sarah Kaufman, Marloes Coenen, Roxanne Modafferi, ils ont tous perfectionné leurs compétences dans Strikeforce de Scott Coker.

Mais à la fin de 2011, c’est une médaillée de bronze olympique nommée Ronda Rousey qui a commencé à voler la vedette avec ses victoires de soumission rapide. En trois combats en tant qu’amateur et quatre combats en tant que pro, elle n’avait pas encore dépassé la première minute du premier tour. Encore plus notable, tous ses combats se sont terminés exactement de la même manière – avec un brassard.

Mais ce n’est pas seulement ses performances à l’intérieur de la cage qui ont attiré l’attention des gens. Rousey avait également un don pour la morsure sonore, piquant des adversaires potentiels lors des interviews et exigeant un coup de feu au titre des poids coq des femmes Strikeforce après seulement deux combats en tant que poids plume avec l’organisation.

En plus de sa beauté et de son charisme naturel, Rousey avait une certaine urgence qui la distinguait de ses pairs. Elle ne se contentait pas de gagner des combats rapidement; elle voulait tout en toute hâte, et cela ne la dérangeait pas de marcher sur les orteils des autres pour l’obtenir.

C’est ainsi que Rousey a apparemment sauté au premier rang pour un combat pour le titre contre le champion en titre de Strikeforce Miesha Tate en 2012. Alors que Strikeforce avait été acheté par la société mère de l’UFC l’année précédente, il fonctionnait toujours comme sa propre entité lorsque l’organisation et son partenaire TV, Showtime, a tout fait pour promouvoir la lutte contre Rousey-Tate. L’effort comprenait des publicités époustouflantes montrant les deux femmes passant de la tenue de soirée à la tenue de cage, menant à une confrontation intense à la fin.

Tate s’avérerait être le test le plus difficile de Rousey, c’est-à-dire qu’il a fallu à Rousey jusqu’à la dernière minute du premier tour pour transformer son bras en une cravate torsadée. À l’époque, cela semblait être la plus grande chose qui se soit produite dans le MMA féminin depuis Carano contre Cyborg.

Ensuite, Rousey a continué à défendre son titre pendant que Strikeforce jouait ses derniers jours avant un arrêt définitif, jusqu’à ce qu’en décembre 2012, White annonce ce qui semblait alors inévitable: Rousey arrivait à l’UFC, et elle apportait avec elle la division des poids coq des femmes.

Carmouche n’était nullement un choix évident en tant que premier adversaire de Rousey. Elle s’était mise sur la carte WMMA avec une performance étonnamment forte dans un effort perdant contre Coenen, alors champion de Strikeforce en 2011, puis avait abandonné une décision à Kaufman lors de son prochain combat. Mais après avoir remporté deux matchs de suite lors des deux premiers événements de l’Invicta FC, elle semblait être une quantité fiable et connue, et une histoire personnelle à raconter.

Lorsque les gens ont remis en question les titres de compétences de Carmouche en tant que challenger, White a expliqué que l’UFC avait voulu associer Rousey au phénomène des poids plumes Cris Cyborg, mais le combat n’a pas eu lieu.

“C’était évidemment le combat que nous voulions faire”, a déclaré White. «Nous voulions le faire à 135 livres, et nous avons travaillé dur pour faire ce combat. Je crois que ce combat aura lieu. Je crois vraiment que le prochain combat sera le combat contre Cyborg. Ce combat d’abord, puis Cyborg se produira à 135 livres. “

Dans les épisodes de “UFC Primetime” menant à l’UFC 157, Rousey a probablement obtenu la plus grande part des projecteurs, mais Carmouche était là en tant qu’ancien marin sans fioritures vivant une existence spartiate avec sa petite amie à San Diego. Ils n’avaient peut-être pas de table de cuisine, mais ils étaient heureux, et c’était là la grande chance de Carmouche de changer leur vie pour toujours.

Bien sûr, il n’était pas difficile de voir que peu de gens voulaient que le combat se déroule de cette façon. Rousey était la superstar motivant l’intérêt pour ce combat. Tout au long de la semaine de combat en Californie du Sud, elle a attiré l’attention des médias grand public, ainsi que des foules de fans à chaque tour possible.

White n’a pas hésité à dire que c’est Rousey seule qui l’a convaincu de repenser sa position sur le MMA féminin, ce qui a laissé une question sans réponse sur l’événement imminent: et si elle perdait?

L’UFC était-elle vraiment intéressée par une division féminine, ou était-elle uniquement intéressée par le Ronda Show?

White a tenté de dissiper ces préoccupations lors d’une séance de questions-réponses la veille de l’événement, disant aux fans que l’UFC avait déjà 10 poids coq féminins sous contrat avec l’intention d’en ajouter cinq autres. Pourtant, seuls six combattants (Rousey, Carmouche, Tate, Cat Zingano, Sara McMann et Alexis Davis) avaient été annoncés comme signataires de l’UFC à ce moment-là. Des agents de longue date de la division comme Kaufman et Julie Kedzie n’ont découvert que leurs contrats Strikeforce avaient été absorbés jusqu’à ce qu’un tweet d’un journaliste l’annonce plus tard.

Beaucoup de ces combattants étaient présents au Honda Center à Anaheim le soir du combat, et pourquoi ne le seraient-ils pas? Le jour qu’ils attendaient était enfin arrivé, même si c’était Rousey à l’endroit qu’ils espéraient tous revendiquer.

Carmouche, le challenger, est entré en premier, portant le méli-mélo habituel des sponsors MMA. Rousey est arrivé en deuxième position, portant un équipement de marque UFC (inhabituel à l’époque pré-Reebok), ce qui ne faisait que renforcer l’idée que l’entreprise avait plus investi dans l’un de ces combattants que dans l’autre.

«Ce n’est pas seulement un moment pour Ronda Rousey; c’est un moment pour les sports féminins, point final », a déclaré Rogan lors de son entrée. «Cela va ouvrir la porte à tant de jeunes femmes qui n’ont jamais pensé à faire cela comme carrière.»

À propos de Carmouche, Rogan a noté qu’elle avait consacré son camp d’entraînement à la défense du brassard et qu’elle aurait fermé les partenaires d’entraînement qui l’avaient essayée.

“(Ces partenaires de formation) ont-ils les compétences de Ronda Rousey?” Dit Rogan. “Probablement pas, si c’est une femme.”

Dès que le combat a commencé, Rousey a fait ce qu’elle avait toujours fait, chargeant directement à travers la cage et essayant de se frayer un chemin dans un corps à corps. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle emprisonne Carmouche contre la clôture, effectuant un voyage à partir d’une position tête et bras pour la faire glisser lentement vers le tapis.

Mais alors que Rousey s’engageait à contrôler la tête de Carmouche avec un bras tout en essayant d’isoler un membre avec l’autre, Carmouche a réussi à se dérober et à s’asseoir pour reprendre Rousey au moment où le champion se levait.

Non seulement c’était une position dangereuse, mais cela rappelait étrangement une arrivée plus tôt dans la nuit, quand Urijah Faber a soumis un Ivan Menjivar debout avec un étranglement à l’arrière. Maintenant, voici Carmouche, qui ne ressemble pas à Faber quand ses cheveux étaient en tresses, enroulant son avant-bras sur la mâchoire de Rousey et pressant pour l’arrivée.

Ou, comme Rogan l’a dit sur l’émission de l’UFC 157: “Elle se fait rouler le visage!”

Mais Rousey est restée calme et bientôt elle est sortie. Elle a repoussé les crochets et a jeté Carmouche sur son dos, s’arrêtant un moment pour ajuster son soutien-gorge de sport UFC avant de franchir la garde de Carmouche et de se mettre en contrôle latéral.

Maintenant, Rousey était de retour là où elle voulait être, contrôlant la tête de Carmouche tout en isolant un bras et en la piquant avec des coups de poing. Carmouche a tenu bon et a gardé son bras près. Mais bientôt Rousey s’approcha et s’accrocha au brassard. Lorsque Carmouche s’est levée pour défendre, Rousey l’a renversée, puis a réajusté sa prise et, dans la dernière minute de la première manche, a décollé les défenses de Carmouche et étendu son bras droit.

Carmouche n’avait alors pas le choix. Comme tout le monde, elle a vu ce qui est arrivé à Tate quand elle a refusé de taper. Elle pourrait se soumettre et perdre, ou tenir et abandonner l’utilisation de son bras pendant les prochaines semaines – et perdre de toute façon. Sagement, elle a choisi la première.

Ce fut un triomphe pour Rousey, quoique attendu. Mais maintenant, elle pouvait supporter de sourire dans la cage avec une ceinture de titre UFC qui ressemblait finalement à la sienne, demandant à Rogan dans l’interview d’après-combat, “Est-ce la vraie vie?”

Alors qu’elle combattait l’étouffement, a-t-elle expliqué, elle luttait également contre un dysfonctionnement potentiel de la garde-robe.

“J’essayais de penser à mon soutien-gorge qui tombait et elle sur mon dos en même temps”, a déclaré Rousey. “Alors la prochaine fois, un soutien-gorge plus grand.”

Quand ce fut au tour de Carmouche d’être interviewé, Rogan lui montra le clip de son visage déchirant de Rousey de l’arrière, ajoutant: “et ça avait l’air mal – eh bien, ça vous allait bien.”

Par la suite, Carmouche se montrerait souriante à la conférence de presse d’après-combat presque comme si elle avait gagné (ou comme si elle en avait fait assez même en défaite pour prendre une partie de la piqûre de la perte).

Rousey semblait surtout heureuse que l’expérience soit terminée. Quand elle a parlé, on pouvait entendre la fatigue avec le soulagement dans sa voix. Elle avait passé des semaines à porter une lourde charge, non seulement pour l’UFC mais aussi pour le MMA féminin en général. Tous ces pairs qui lui en voulaient quand elle sautait la ligne et volait la vedette? Ils finiraient par compter sur elle, et elle avait clairement senti le poids de leurs attentes.

“Je me sentais comme si nous étions vraiment à la hauteur de tout le battage médiatique”, a déclaré Rousey lors de la conférence de presse d’après-combat. «L’endroit devenait fou. Je suis content que ce soit une salle comble. J’étais juste honoré d’en faire partie. C’était une soirée spéciale. »

C’était vraiment. Et ce n’était que le début.

