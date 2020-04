Quand un étranger est entré dans la maison d’Anthony Smith

Anthony Smith Cherche un nouveau coup au Championnat du monde des poids lourds légers de l’UFC après avoir repris son chemin de la victoire mi-2019 Bien qu’il vous en faudra un ou deux de plus avant de l’avoir.

Ne sachant toujours pas quelle sera sa prochaine étape dans l’octogone, le combattant a récemment rappelé un incident qu’il avait eu en dehors de celui-ci. Parler à Ariel Helwani une fois que un étranger est entré dans sa maison.

“Je ne mens pas quand je dis ça c’est l’un des combats les plus durs que j’ai jamais eu dans ma vie. Je suis entré dans ce combat prêt à mourir. Personne intelligent ne fait irruption dans une maison non armée au milieu de la nuit. Quand ils entrent la nuit, c’est pour blesser quelqu’un.

«Aucune personne normale n’est capable de se battre comme ça. Je ne suis pas le plus mauvais combattant de la planète mais c’était un gars normal et j’ai eu du mal à le traiter. Et il a reçu tout ce que je lui ai lancé. Chaque coup, chaque genou, chaque coude. Il a pris chacun d’eux et a continué à me battre.

“Vous pensez toujours que vous êtes si grossier. Je ne me sens pas comme ça. Je ne savais pas qu’il était possible d’être aussi terrifié“

