Quatre athlètes à surveiller dans UN championnat

ONE Championship est l’une des organisations d’arts martiaux d’élite au monde.

Nous avons vu des artistes martiaux comme Sage Northcutt et Eddie Alvarez provenir d’autres promotions et avoir du mal avec les adversaires qu’ils ont rencontrés lors de leurs débuts.

De plus, de nombreux athlètes ONE ont combattu des talents de premier plan d’autres organisations dans le passé, et ils ont gagné leur part de ces combats. Quand on pense aux athlètes ONE qui sont sans aucun doute assez talentueux pour briller contre n’importe quelle compétition, il y en a plusieurs qui me viennent à l’esprit.

Nous allons jeter un œil à quatre d’entre eux qui se démarquent le plus. Ce sont les gars que vous devez surveiller si vous êtes nouveau dans ONE.

Demetrious Johnson

L’ajout le plus évident à cette liste est peut-être Demetrious «Mighty Mouse» Johnson.

L’Américain de 33 ans est sans doute le meilleur artiste martial mixte du monde. Il a été champion du monde invaincu pendant sept ans. Pendant ce temps, il a défendu avec succès son titre mondial 12 fois, un record.

La seule défaite de Johnson pendant cette période est une défaite controversée par décision partagée contre l’ancien médaillé d’or olympique et champion des deux divisions Henry Cejudo.

La série entre Johnson et Cejudo est actuellement divisée 1-1. Johnson a définitivement remporté sa première rencontre. Il a marqué une victoire TKO sur Cejudo qui avait l’air surpassé contre “Mighty Mouse”.

Il est facile de faire valoir que Johnson est supérieur à Cejudo.

Depuis qu’il a rejoint la liste de ONE, Johnson a poursuivi ses efforts pour gagner. Il a vaincu Yuya Wakamatsu, Tatsumitsu Wada et Danny Kingad en route pour remporter le championnat du monde de Grand Prix ONE Flyweight.

Il est maintenant prêt pour une opportunité de championnat contre le champion du monde en titre de Flyweight Adriano «Mikinho» Moraes en 2020. Ajouter un autre titre mondial ne ferait que consolider son héritage en tant que peut-être le plus grand artiste martial mixte de tous les temps.

Bibiano Fernandes

Bibiano «The Flash» Fernandes, champion du monde de poids lourd ONE de longue date, aurait pu facilement mener une carrière de championne dans n’importe quelle organisation.

Même à 39 ans, Fernandes reste l’un des meilleurs au monde dans sa région de poids et sur une base livre pour livre. Il a remporté trois des quatre rencontres avec son rival Kevin Belingon, la seule défaite étant une décision partagée contestée en 2019.

Avec cette rivalité apparemment réglée et Fernandes émergeant comme l’homme meilleur, le Brésilien est maintenant confronté à de plus grands défis.

Le Jiu-Jitsu brésilien de Fernandes est le fondement de ses formidables compétences. En fait, il est l’entraîneur de Jiu-Jitsu de Johnson depuis des années.

En plus du grappling, Fernandes est également un excellent athlète dont la défense et l’offensive sont supérieures à la moyenne. Mettez Fernandes dans le ring avec n’importe qui de 135 à 145 livres, et l’action sera intense. Nous attendrons de voir avec qui Fernandes affrontera son prochain match.

Martin Nguyen

Vous auriez du mal à trouver un athlète de 155 livres dans toute organisation qui dominerait ou même battrait “The Situ-Asian” Martin Nguyen. Après tout, il est un ancien champion de deux divisions qui a presque remporté un titre dans une troisième catégorie de poids, mais il a été battu de peu par Fernandes dans sa quête pour remporter le titre mondial ONE Bantamweight.

Le ONE Featherweight World Champion possède le genre de jeu d’arts martiaux bien équilibré qui lui permet d’être une menace pour son adversaire dans n’importe quelle situation. Il a une vitesse soudaine et un athlétisme à contraction rapide. Cela lui donne d’extraordinaires capacités de KO en une seule frappe. Cela a été exposé contre des adversaires de classe mondiale comme Eduard Folayang et Marat Gafurov.

Les compétences de soumission de Nguyen sont également formidables. Il a réussi des finitions notables avec son combat contre l’actuel champion du monde ONE Lightweight Christian Lee et d’autres.

Nguyen vient de remporter une victoire au TKO au deuxième tour contre Koyomi Matsushima en août. Peut-être qu’il sera de retour dans le ONE Circle au premier trimestre 2020 pour défendre son titre.

Garry Tonon

Cela peut sembler être une désignation prématurée pour Garry “The Lion Killer” Tonon, mais ce n’est pas le cas. Tonon n’a pas encore atteint le niveau de championnat avec ONE, mais s’il y a un pari sûr de contester sérieusement un titre parmi les athlètes qui sont toujours en hausse, ce multiple champion du monde de BJJ devrait être en tête de liste.

Lorsque Tonon est en action, il est clair de voir ce qu’il essaie d’accomplir. Il veut mener l’action au sol, car presque personne ne peut rivaliser avec ses compétences de grappling de classe mondiale.

Cependant, Tonon devient plus qu’un poney à un tour. À chaque passage, Tonon prouve que ses compétences de frappe sont améliorées.

Il est passé d’un artiste martial qui devait mettre l’action au sol pour avoir du succès à quelqu’un qui peut mettre en place leur lutte avec une frappe solide. Un affrontement Nguyen-Tonon semble presque inévitable, et vous pouvez parier que Tonon pourrait donner à quiconque une course pour son argent.

