Que fait Bellator avec le champion Cris Cyborg? Quatre options potentielles

Cris Cyborg a ajouté une autre couche à son héritage pour lancer 2020 lorsqu’elle a remporté son quatrième titre promotionnel majeur en prenant la ceinture Bellator pour femmes de Julia Budd.

Cyborg (22-2 MMA, 1-0 BMMA) a été la combattante poids plume la plus dominante de l’histoire du MMA. Elle a peut-être perdu contre Amanda Nunes à l’UFC, et un match revanche pourrait se terminer de la même manière. Mais il n’y a personne d’autre qui soit son égal en ce moment.

Dans quel genre de situation cela laisse-t-il Bellator? Souvent, la promotion peut échapper aux décalages limites, mais les gens ont vu Cyborg dans ces types de combats pendant plus d’une décennie, et il serait dans l’intérêt de Bellator de rechercher les plus grands défis.

Le président de Bellator, Scott Coker, a même déclaré qu’il était ouvert à ce que Cyborg participe à un match de boxe ou à tout autre défi unique qu’elle souhaite relever. Personne ne tarit d’éloges sur le fait que le MMA est le meilleur espace du Brésil. À la lumière de cela, voici quatre autres options plus convaincantes.

1. Rematch avec Budd

Supprimons immédiatement celui-ci: oui, le TKO de Budd de quatrième tour de Cyborg était convaincant, mais il était également beaucoup moins unilatéral que la plupart des combats de Cyborg. La taille et la force de Budd en font automatiquement une adversaire convaincante, et si la Canadienne peut améliorer certaines leçons tirées de la rencontre initiale, elle pourrait potentiellement combler l’écart dans un deuxième combat.

Et plus que tout, Budd mérite l’occasion. Elle s’est distinguée comme la meilleure combattante de Bellator de 145 livres sur une séquence de sept victoires consécutives et trois défenses de titre avant de tomber sur Cyborg. Sur le papier, elle est l’adversaire la plus crédible et légitime de Cyborg sur la liste Bellator.

