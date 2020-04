Que s’est-il passé lorsque le vétérinaire et l’infirmière d’Invicta, Jordan Kaaze, ont quitté leur emploi pour combattre le COVID-19 à New York

Vendredi, Jordan Kaaze a eu son premier jour de congé de son nouvel emploi. Il faisait 45 degrés à New York, mais chaque petit bol d’air frais était le paradis du vétérinaire de l’Invicta FC.

Douze heures par jour et cinq jours par semaine, la tenue de travail de Kaaze est un masque N95, des lunettes, des gants, une robe et un écran facial. À la fin de la journée, elle arbore souvent les ecchymoses faciales que vous auriez pu voir en ligne de la part de médecins et d’infirmières en première ligne de la pandémie de COVID-19.

“Quand ce premier souffle souffle, ça fait du bien”, a déclaré Kaaze, 29 ans, au MMA Fighting.

Infirmière de soins intensifs en soins intensifs, Kaaze avait fait sa part pour lutter contre le virus dans un hôpital de St. Paul, Minn. Mais elle a dit qu’il n’y avait pas autant de travail à faire parce que l’administration avait annulé la plupart des chirurgies électives pour transférer des ressources vers la pandémie. Le gymnase où elle s’est entraînée, Spartan Martial Arts, a été fermé. Elle voulait entrer dans le plus grand combat, qui était à près de 1 200 milles à l’est de la Big Apple.

L’invitation de Kaaze avait déjà été écrite par le Gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui a fait un appel public à enrôler des professionnels de la santé de tout le pays pour aider la ville à lutter contre le coronavirus, qui a infecté vendredi 123146 personnes et tué 8,632.

“Si vous n’avez pas de crise des soins de santé dans votre communauté, venez nous aider à New York, maintenant”, a-t-il déclaré.

Il y a deux semaines, Kaaze a envoyé un SMS à ses deux meilleures petites amies et leur a dit qu’elle pensait à se porter volontaire pour travailler à l’épicentre du virus. Elle a demandé s’ils pensaient qu’elle était folle. Mais il s’est avéré qu’ils pensaient la même chose. Le même matin, ils ont contacté un recruteur, et chacun d’eux a reçu des offres d’emploi ce soir-là.

Ils espéraient prendre un congé lorsqu’ils ont annoncé le nouveau concert au service des ressources humaines de l’hôpital le lendemain. Mais les administrateurs n’aimaient pas l’idée qu’ils partent pour un autre travail rémunéré, aussi noble soit-il. Alors ils ont tous donné un avis. Et bientôt, ils se rendaient à New York en voiture de location.

Kaaze pensait que sa famille et ses amis lui diraient qu’elle était folle d’aller directement dans un hotspot et qu’elle s’exposait à des risques inutiles. Mais même s’ils l’avaient fait, elle avait l’habitude d’entendre cela en se battant dans une cage.

“Je suis aussi appelé fou pour mes autres passe-temps”, a déclaré Kaaze. «Je fais partie de ces personnes qui interviennent en cas de besoin. J’ai été élevé pour donner un coup de main lorsque les gens en ont besoin. »

La dernière fois que Kaaze était à New York, c’était en voyage au lycée. Cette fois, elle et ses amis ont vu Fifth Ave., Times Square, le Statute of Liberty et le Charging Bull. Les rues étant vides, ils l’ont fait en une journée. Ils sont ensuite partis travailler.

En temps normal, la plupart des hôpitaux ont trois ou quatre unités de soins intensifs, a déclaré Kaaze. Mais l’hôpital où elle a été affectée a été presque entièrement transformé en unité de soins intensifs pour adultes pour les patients COVID positifs. Elle a soigné certaines des personnes les plus malades qu’elle ait jamais vues au cours des cinq jours qu’elle a passés là-bas. Beaucoup d’infirmières vétérans reviennent au travail après avoir été assommées par le virus.

«J’ai l’impression que Mère Nature a toujours un pouvoir sur l’humanité», a-t-elle déclaré. “L’hôpital étant l’humanité, nous contrôlons la situation autant que possible avec ce que nous avons.”

Kaaze a été avisée par son recruteur de ne pas divulguer le nom de l’hôpital. Elle pense que la raison en est qu’ils ne veulent pas annoncer le fait que le virus est loin d’être maîtrisé et qu’elle et ses collègues n’ont pas toujours l’équipement de protection dont ils ont besoin. Elle se hérisse des rapports des médias qui mettent la pénurie sous un jour négatif et a déclaré qu’ils manquaient l’incroyable coordination affichée pour aider les patients à se rétablir.

“Ce que je vois à l’hôpital, c’est que tous ces membres du personnel se regroupent, créent un plan (et) exécutent le plan”, a-t-elle déclaré. «Sortir et pouvoir dire que j’ai gardé un patient en vie est une grande réussite pour moi.

«Je savais que je venais ici vers l’inconnu, et les gens veulent tous les détails. Il est difficile d’expliquer pleinement la situation, car j’en vois le noir et la lumière. ”

Il faut à Kaaze une heure par jour pour entrer et sortir de son équipement de protection. Elle laisse une paire de chaussures à l’hôpital pour ne rien retrouver dans son appartement. Quand elle s’endort, elle rêve souvent de se battre.

Lors de son premier jour de congé, Kaaze essaie de décompresser après une semaine chaotique avec peu de temps pour la récupération physique ou mentale.

“Les règles changent tous les jours, ce qui, je suis flexible”, a-t-elle déclaré. “Certains jours, nous avons plus d’équipements que les autres, nous volons donc en passant par le siège de notre pantalon et utilisons ce que nous avons.”

Elle a été qualifiée de héros par plusieurs personnes qu’elle a rencontrées à New York. Mais elle estime que le titre est réservé aux professionnels de la santé qui sont dans la ville depuis le début de l’épidémie. Elle restera en ville pendant huit semaines, après quoi elle retournera à Saint-Paul et s’auto-mettra en quarantaine pendant 14 jours au dernier étage de sa maison. Son patron a annoncé que son ancien travail serait là.

Quand Spartan rouvrira, a-t-elle dit, elle sera là tous les jours.

“Je dois frapper quelques choses et étouffer quelques personnes, puis je me sentirai mieux”, a-t-elle déclaré.

Être à New York ne signifie pas qu’elle a été complètement coupée du sport. Elle a suivi les gros titres récents sur le désir de l’UFC de redémarrer son calendrier et les plans du président de l’UFC Dana White pour “Fight Island”. Bien qu’elle comprenne l’impulsion de se remettre à l’action, elle ne sait pas si la promotion fait le bon choix.

“J’ai l’impression qu’ils marchent très bien, sachant ce que je sais”, a-t-elle déclaré. “Quand j’ai entendu parler de cette” Fight Island “, j’avais beaucoup de questions en tête. Les gens vont-ils se faire tester lorsqu’ils vont sur l’île? Parce que ce qui est fou, c’est qu’une personne en bonne santé peut se promener avec le coronavirus et ne pas montrer de symptômes mais le transmettre à des personnes qui deviennent gravement malades. C’est la partie effrayante.

“Le MMA est un sport de contact si étroit, je ne sais pas ce que j’en pense. J’ai l’impression qu’il faudrait avoir un plan en place pour des tests adéquats avant que les gens ne soient si proches les uns des autres, mais je ne sais pas. “

White a promis de protéger les combattants et le personnel de promotion lors du redémarrage de la promotion le 9 mai, effectuant des tests approfondis pour s’assurer que personne ne transmet le virus. Il a également déclaré que les combattants qui ne se sentent pas en sécurité ne sont pas tenus de se battre. Beaucoup ont dit qu’ils étaient prêts à prendre le risque.

Kaaze espère que la vie redeviendra bientôt normale afin qu’elle puisse se battre à nouveau. Mais le problème avec le coronavirus est que le processus ne peut pas être précipité.

“Nous le maîtrisons”, a-t-elle déclaré. “Nous devons continuer à le tuer vraiment.” Une analogie que j’utilise en tant qu’infirmière, vous n’arrêtez pas de prendre vos antibiotiques parce que vous vous sentez mieux. Vous devez terminer le cours. “