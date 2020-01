Quel combat undercard pourrait voler la vedette à l’UFC 246?

Ne vous y trompez pas, la majeure partie de l’attention se dirigeant vers l’UFC 246 concerne le principal affrontement entre Conor McGregor et Donald Cerrone. Mais qualifier l’événement de «carte à un combat» reviendrait à ne pas respecter les affrontements plus bas sur la carte, qui présentent une multitude de prétendants clés et des perspectives croissantes dans les différentes catégories de poids de l’UFC.

Mais lequel des autres combats sur la carte UFC 246 les fans devraient-ils surveiller de près? Dave Doyle, Simon Head et Nolan King de MMA Junkie mettent en lumière les combats non principaux qui les ont le plus intrigués avant la semaine des combats à Las Vegas dans la dernière édition de Triple Take.

Dave Doyle: Comment va Anthony Pettis dans son retour au poids léger?

J’ai l’impression que je pourrais simplement écrire «Anthony Pettis se bat», et en rester là, sans autre explication nécessaire.

C’est, après tout, “Showtime”. Et peut-être que l’ancien champion des poids légers de l’UFC snd WEC a perdu une étape depuis ses jours en tant que champion, lorsque les gens commençaient à spéculer ouvertement sur le fait de savoir si Pettis (22-9 MMA, 9-8 UFC) s’approchait du statut de livre pour livre n ° 1.

Mais regardez la production de Pettis ces dernières années: même s’il n’est pas le même combattant qu’il était, sa présence sur la carte garantit toujours l’excitation. Les victoires de Pettis sur les goûts de Michael Chiesa et Stephen Thompson étaient les types de vétérans habiles. Ses pertes, contre Tony Ferguson et Nate Diaz, ont été des batailles palpitantes. Il a clairement quelque chose à donner.

Le retour de Pettis dans sa timonerie légère après avoir rebondi partout du poids plume au poids welter au cours des dernières années semble indiquer qu’il devient sérieux et s’attache pour une autre grosse course.

Et, comme c’est généralement le cas, Pettis ne se bat pas facilement. Il est accueilli par l’un des concurrents les plus sous-estimés à 155 livres à Diego Ferreira (16-2 MMA, 7-2 UFC), qui entre dans le combat sur une séquence de cinq victoires consécutives. Ces victoires ont été remportées par des gars durs sans grande valeur de nom, mais maintenant Ferreira obtient exactement l’adversaire qu’il veut sur la plate-forme qu’il voulait.

Alors oui, tant qu’il y a une confrontation du calibre de Pettis contre Ferreira, ne me dites pas que l’UFC 246 est une émission à un combat.

Page suivante: Simon Head: un affrontement de poids mouche avec de futures implications pour le titre

1 2… 3.