Quel combattant a été le plus grand gagnant?

Samedi était une autre de ces nuits sauvages et laineuses de MMA. L’UFC et Bellator se sont affrontés pour la première fois en 2020, l’UFC sur ESPN + 24 et le Bellator 238 descendant sur des côtes opposées.

Beaucoup d’étoiles ont brillé sur les deux spectacles, mais qui a brillé le plus? Dave Doyle, Danny Segura et Simon Samano de MMA Junkie sonnent sur qui ils pensent être le plus grand gagnant du week-end dans la dernière édition de Triple Take.

Sans plus tarder …

Dave Doyle: la performance historique de Cris Cyborg est le choix évident

Divulgation complète: à l’heure où j’écris ces lignes, je n’ai pas encore regardé UFC Raleigh. J’ai couvert Bellator 238 au Forum à Inglewood, en Californie, tard dans la nuit, et dimanche était mon jour de congé.

Mais cela dit? Travailler au bord de la cage signifiait que je pouvais voir le travail de Cris Cyborg de près et personnel, et je suis assez confiant que rien que je verrai quand je rattraperai le spectacle de l’UFC ne pourrait me convaincre que quelqu’un d’autre que Cyborg était le plus grand gagnant du week-end.

Nous sommes à la fin de la troisième décennie du MMA, et à mesure que le sport s’établit et s’ancre, les moments marquants de l’histoire deviennent de plus en plus rares.

Samedi soir était une de ces nuits, et Cyborg était à la hauteur. En terminant Julia Budd, elle est devenue la première combattante, quel que soit son sexe, à remporter des championnats dans quatre promotions majeures distinctes, toutes dans la même catégorie de poids, à plus de 10 ans d’intervalle.

Mais ce n’est pas seulement le fait qu’elle a accompli son travail: c’est ainsi qu’elle l’a fait. Budd est un talent légitime qui a régné sur une division poids plume des femmes Bellator qui est plus profonde que la version de l’UFC. Cyborg n’a jamais laissé Budd s’échapper. Cyborg a évolué comme un combattant au fil des ans, capable de se rendre dans les eaux profondes. La combinaison de férocité et de précision précise que Cyborg a montrée en terminant Budd au quatrième tour était le type d’affichage qu’elle avait l’habitude de faire dans les premières minutes de combats pendant ses premiers jours.

Un formidable atout pour ajouter à son héritage et créer de l’histoire dans le processus? Ouais, je prendrai ça sur tout ce que les deux cartes pourraient éventuellement servir.

