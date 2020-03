Quel combattant perd le plus des cartes UFC reportées?

L’UFC a reporté trois événements en mars et avril en raison de la pandémie de coronavirus. L’UFC sur ESPN + 29 (Londres) le 21 mars, l’UFC sur ESPN 8 (Columbus) le 28 mars et l’UFC sur ESPN + 30 (Portland) le 11 avril ont tous été repoussés en raison de problèmes de sécurité liés à la crise en cours, provoquant plus de 30 affrontements s’effondrer.

Cependant, parmi tous les athlètes qui ont perdu la chance de concourir, lequel a connu la pire fin de la situation? Mike Bohn, John Morgan et Nolan King de MMA Junkie donnent leur avis dans la dernière édition de Triple Take.

Mike Bohn: Leon Edwards perd

Même si l’UFC choisit de relouer le combat Leon Edwards contre l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley qui était initialement prévu comme l’événement principal de l’UFC à Londres, il semble peu probable que les circonstances soient reproduites. C’était le scénario parfait pour «Rocky», qui avait besoin d’une séquence de huit victoires consécutives juste pour saisir cette opportunité. Mais maintenant, il est difficile de repousser le sentiment que la déception se dirige vers lui.

Edwards n’a obtenu le match avec Woodley qu’après beaucoup de maux de tête. Woodley ne voulait pas le combat dès le départ, et l’a dit publiquement. Il voulait un nom plus grand et un plus grand combat, mais avec la façon dont les affrontements se sont déroulés au sommet de la division des poids mi-moyens, Edwards était la seule option logique pour “The Chosen One” après être sorti depuis mars 2019, quand il a perdu l’or UFC pour Kamaru Usman.

Ce ne fut qu’une question d’heures à partir du moment où le combat fut annulé pour que Colby Covington se glisse dans l’image. Il a proposé d’intervenir en remplacement de Woodley, mais cela n’a jamais été proche de la réalité car l’UFC a finalement dû rayer l’événement. Depuis lors, cependant, Woodley a battu le tambour pour combattre Covington ensuite, et a pratiquement poussé le nom d’Edwards au bord du chemin.

L’UFC décidera en fin de compte à qui il décidera d’offrir Woodley, mais même si c’est à nouveau Edwards, le moment ne peut pas être repris.

Edwards n’était pas seulement sur le point de remporter le plus grand combat de sa vie, mais il allait le remporter chez lui. Mettre en vedette une carte de sport de combat à la célèbre O2 Arena de Londres est un scénario de rêve pour tout combattant britannique, et Edwards était sur le point de l’obtenir. Étant donné que l’UFC ne se rend à Londres qu’une fois par an, les chances d’Edwards d’atterrir dans ce même lieu sont minces.

Le moment du combat était également en faveur d’Edwards. Avec le champion poids welter Usman susceptible de faire sa prochaine défense cet été, une victoire pour Edwards l’aurait mis en position de servir de remplaçant pour le titre ou de défier le vainqueur. Mais maintenant, Edwards est l’homme étrange, et il est tout à fait possible qu’il perd une opportunité méritée parce que ce combat unique s’est effondré.

