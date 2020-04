Quel est le meilleur combat sans titre à l’UFC 249?

L’UFC revient le 9 mai pour le premier de trois événements consécutifs à Jacksonville, en Floride. Il y a deux combats de titre au sommet de la facture. Mais en dessous de ces combats de championnat, il y a de très bons matchs.

Alors, lequel de ces combats est le plus attrayant? Farah Hannoun, Nolan King et Danny Segura de MMA Junkie donnent leur avis dans la dernière édition de Triple Take.

* * * *

Farah Hannoun: Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit du combat n ° 1 contre les poids lourds, et les enjeux sont très élevés.

Francis Ngannou a chiflé pour obtenir une autre fissure au titre, après avoir éliminé ses trois derniers adversaires au premier tour. Il a eu du mal à trouver des adversaires, mais le candidat invaincu Jairzinho Rozenstruik a intensifié ses efforts.

Rozenstruik vient de remporter une incroyable victoire de retour sur Alistair Overeem et se retrouve avec une énorme opportunité de renverser le Ngannou le mieux classé et de sauter le reste de la division pour un tir au titre.

Avec près d’un taux de finition de 100% entre eux, il est probable que l’un d’entre eux tombera dans un match qui opposera deux des frappeurs les plus durs de la division.

Le combat de trilogie entre le champion Stipe Miocic et Daniel Cormier n’a pas encore été réservé, ce qui a incité Ngannou et Rozenstruik à demander que leur combat soit pour le titre intérimaire. Mais l’UFC n’était pas à bord.

Quoi qu’il en soit, le prochain challenger pour le titre sortira très certainement de ce combat.

Page suivante – Nolan King: Calvin Kattar contre Jeremy Stephens

1 2… 3.