Quel est le tour du plus grand risque dans un match UFC?

Avant le combat de Jon Jones contre Dominick Reyes Il m’a posé la question: Quelle serait l’assaut le plus dangereux pour un combattant?

Je me suis consacré à la recherche et à la réalisation de la vidéo que vous pouvez voir ci-dessus, où l’utilisation de données provenant de plus de 5000 combats fait dans le UFC Vous pouvez identifier les rounds (assauts) les plus à risque pour un combattant.

Je comprends qu’en tenant compte de cette analyse, les fans auront une idée des tendances à chaque round et, en même temps, aideront les combattants à prendre des décisions et des stratégies en fonction de ces chiffres.

