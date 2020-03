Quelle est la prochaine étape pour Charles Oliveira?

(VOIR ÉGALEMENT: Quelle est la prochaine étape pour Kevin Lee après la défaite de l’UFC sur ESPN + 28?)

Après chaque événement, les fans se demandent avec qui les gagnants seront rejoints.

Et avec une autre nuit d’action UFC dans le rétroviseur, il est temps de regarder vers l’avant, de mettre une paire de chaussures Sean Shelby et Mick Maynard, et de jouer le matchmaker UFC pour UFC sur les combattants gagnants les plus remarquables d’ESPN + 28.

Ces gagnants étaient Charles Oliveira (29-8 MMA, 17-8 UFC), qui a présenté Kevin Lee (19-5 MMA, 12-5 UFC) au troisième tour de la tête d’affiche légère à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, Brésil, comme ainsi que Gilbert Burns (18-3 MMA, 11-3 UFC), Renato Moicano (14-3-1 MMA, 6-3 UFC), Nikita Krylov (26-7 MMA, 8-5 UFC) et Amanda Ribas (9 -1 MMA, 3-0 UFC).

* * * *

Amanda Ribas

Devrait se battre: Paige VanZant

Pourquoi ils devraient se battre: Ribas a fourni un autre exemple pourquoi elle pourrait être la perspective la plus prometteuse dans la division des pailles lorsqu’elle a complètement dépassé Randa Markos pendant trois tours pour une victoire à l’unanimité.

À l’origine, Ribas était censée combattre VanZant (8-4 MMA, 5-3 UFC) sur la carte, mais «PVZ» a connu un autre revers avec sa blessure récurrente au bras et a dû se retirer. Il est clair que Ribas veut toujours ce combat, car elle a appelé à plusieurs reprises le nom de VanZant après la victoire.

Compte tenu de la situation, il est logique de le lui donner. Ribas est une star florissante, et VanZant est apparemment sur le point de sortir de l’UFC car il ne lui reste plus qu’un combat sur son contrat actuel, et son mari Austin Vanderford a élu domicile avec Bellator MMA. Elle pourrait bientôt le rejoindre là-bas, et utiliser le pouvoir vedette de VanZant pour donner un coup de pouce à Ribas en sortant est une affaire intelligente.

Nikita Krylov

Devrait se battre: Alexander Gustafsson

Pourquoi ils devraient se battre: La deuxième course de Krylov à l’UFC continue de refléter son meilleur travail. Ce n’était pas le plus joli des combats, mais Krylov a réussi à couper le souffle de Johnny Walker et à remporter une décision unanime.

Le combat a marqué la première fois que Krylov a remporté un combat sur les tableaux de bord, et dans ce territoire inconnu, il a montré qu’il pouvait arrêter un adversaire dangereux. Maintenant, il est temps de voir s’il peut utiliser l’élan de cette victoire pour faire des mouvements dans la division des poids lourds légers.

Si le discours de Gustafsson (18-6 MMA, 10-6 UFC) de retour de la retraite se révèle être vrai, alors Krylov serait un retour intéressant. Gustafsson s’est éloigné du sport l’été dernier à la suite d’une défaite contre Anthony Smith, mais selon toute apparence, il n’a pas terminé. Krylov est un combattant que Gustafsson «devrait» battre, mais Krylov pourrait également se montrer à la hauteur. Quoi qu’il en soit, nous apprenons quelque chose d’important sur les deux hommes en réservant ceci.

Renato Moicano

Devrait se battre: Vainqueur d’Evan Dunham contre Michael Johnson à l’UFC sur ESPN + 32

Pourquoi ils devraient se battre: Ce fut un début impressionnant en poids léger pour Moicano, qui a envoyé Damir Hadzovic avec un étranglement à l’arrière nu moins d’une minute après le début du combat.

Moicano a appelé Paul Felder dans son interview après le combat, mais cela ne semble pas être un combat que Felder voudrait prendre à ce stade. Le Brésilien a eu la bonne idée de tirer pour un grand nom, mais il faudra plus de travail avant d’obtenir ce type de combats dans la catégorie des poids profonds de 155 livres.

Bien qu’aucun homme ne soit classé, le vainqueur de l’UFC d’avril sur ESPN + 31 opposera les vétérans Johnson (19-15 MMA, 11-11 UFC) et Dunham (18-8-1 MMA, 11-8-1 UFC). beaucoup de plaisir. Les deux hommes ont une montagne d’expérience à l’UFC et ne roulent pas facilement, et ce sont les types de combats que Moicano doit être pris au sérieux en tant que concurrent dans sa nouvelle division.

Gilbert Burns

Devrait se battre: Santiago Ponzinibbio

Pourquoi ils devraient se battre: Burns a décroché une victoire de signature pour son CV quand il a craqué Demian Maia avec un coup de poing massif au premier tour de leur co-événement poids welter, se préparant pour le triomphe de TKO.

Le dangereux Brésilien est désormais 3-0 depuis qu’il est passé au poids welter, et ses performances ne font que s’améliorer avec le temps. Battre Maia de la façon dont il l’a fait est plutôt sans précédent, donc cela devrait certainement le préparer à une grande opportunité de combat.

Burns a appelé Colby Covington lors de ses rondes médiatiques après le combat, mais celui-ci semble peu probable. Un nom qui aurait plus de sens est Ponzinibbio, qui a remporté ses sept derniers combats, mais est hors de combat depuis novembre 2018 en raison de problèmes de santé. Il a récemment déclaré à MMA Junkie qu’il reviendrait bientôt, et Burns serait un match idéal pour lui.

Charles Oliveira

Devrait se battre: Donald Cerrone

Pourquoi ils devraient se battre: Regardez la vidéo ci-dessus pour voir pourquoi Oliveira devrait reprendre Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC) après sa victoire au Main Event.

.