Quelle est la prochaine étape pour Charles Oliveira et Kevin Lee après l’UFC Brasilia?

Crédit d’image: @UFC sur Twitter (photographe non répertorié)

Dans l’événement principal d’un UFC Brasilia à huis clos, Charles Oliveira cherchait à prolonger sa séquence de victoires en affrontant Kevin Lee.

En fin de compte, c’est Oliveira qui a fait le travail par soumission au troisième tour, dans un combat très amusant.

Maintenant, après l’UFC Brasilia, voici ce que nous pensons être le prochain pour Charles Oliveira et Kevin Lee.

Charles Oliveira

Charles Oliveira est maintenant sur une séquence de sept victoires consécutives et a remporté les sept matchs par arrêt. Il est le leader de tous les temps en matière de soumissions à l’UFC, le deuxième plus grand nombre de finitions et le plus performant des bonus de nuit de l’histoire de l’UFC.

Même avec toutes ces distinctions, le joueur de 30 ans a volé sous le radar mais après avoir battu Lee semble prêt pour une autre grande étape en compétition. Son jeu au sol est toujours dangereux et a amélioré sa frappe avec un KO net sur Jared Gordon et une victoire de TKO sur Nik Lentz.

Le Brésilien a déclaré qu’il voulait le vainqueur de Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, ce qui est peu probable. Au lieu de cela, Charles Oliveira devrait chercher à retrouver Paul Felder qui est la dernière personne à l’avoir battu en 2017.

Felder a dit qu’il n’avait pas fini de se battre et qu’il ne voulait que des places pour l’événement principal, ce qui ferait échec à Oliveira. Le gagnant obtiendrait également un adversaire parmi les cinq premiers et pourrait très bien être une ou deux victoires de plus d’un coup au titre.

Kevin Lee

Kevin Lee n’a que 2-4 à ses six derniers matchs et il est parti à la recherche de réponses après que beaucoup l’aient déterminé à devenir un futur champion au début de sa carrière. Il n’a que 27 ans et est sous un excellent entraîneur à Firas Zahabi, donc il pourrait très bien renverser la vapeur.

Il avait appelé Islam Makhachev en juin en Russie, mais son prochain combat devrait être le perdant de Makhachev et Alexander Hernandez à l’UFC 249. C’est un adversaire au bas du classement des poids légers et une opportunité pour “The Motown Phenom” de revenir dans la colonne des victoires.

Pourtant, il a dit que nous ne le verrions peut-être pas avant quelques années, et si tel est le cas, qui sera son prochain adversaire ne sera peut-être même pas à l’UFC.

Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour Charles Oliveira et Kevin Lee après l’UFC Brasilia?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/03/2020.