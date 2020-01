Quelle est la prochaine étape pour Conor McGregor après sa victoire?

(VOIR AUSSI: Chaussures de Sean Shelby: Quelle est la prochaine étape pour Donald Cerrone et les combattants perdants de l’UFC 246?)

Après chaque événement, les fans se demandent avec qui les gagnants seront rejoints.

Avec une autre nuit d’action UFC dans le rétroviseur, il est temps de regarder vers l’avant, de mettre une paire de chaussures de Sean Shelby et Mick Maynard et de jouer le matchmaker UFC pour les principaux combattants gagnants de l’UFC 246.

Parmi ceux-ci figurait Conor McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC), qui a battu Donald Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC) par le premier tour TKO dans la tête d’affiche welterweight au T-Mobile Arena de Las Vegas, comme ainsi que Holly Holm (13-5 MMA, 6-5 UFC), Diego Ferreira (17-2 MMA, 8-2 UFC), Roxanne Modafferi (24-16 MMA, 3-4 UFC) et Sodiq Yusuff (11-1 MMA, 4-0 UFC).

* * * *

Sodiq Yusuff

Devrait se battre: Josh Emmett

Pourquoi ils devraient se battre: Yusuff a continué à être sur une larme pour commencer son mandat à l’UFC quand il a remporté un combat de poids plume divertissant contre Andre Fili par décision unanime de s’améliorer à 4-0 à l’intérieur de l’octogone.

Avant et après la victoire, Yusuff a déclaré qu’il pensait que ce combat contre Fili le propulserait dans un affrontement classé à 145 livres. Dans un monde juste, il a absolument raison.

Emmett (15-2 MMA, 6-2 UFC) a récemment été contraint de se retirer d’un combat en raison d’une blessure, et bien que l’on ne sache pas combien de temps son calendrier est pour un retour, il serait l’adversaire parfait si le timing s’aligne entre son retour et la prochaine date de combat de Yusuff. Les deux hommes ont frappé très fort et il y a de fortes chances que celui-ci se termine par KO.

Roxanne Modafferi

Devrait se battre: Jessica Eye

Pourquoi ils devraient se battre: Modafferi a brillé le plus brillamment dans l’un des moments les plus importants de sa carrière lorsque, aussi haut qu’un outsider de paris 10-1, le vétéran méfiant a temporairement fait dérailler le battage médiatique de Maycee Barber avec une victoire sanglante à l’unanimité.

L’UFC a l’habitude de mettre Modafferi dans des combats que le monde croit perdre. Parfois, il en est ainsi, mais ces dernières années, elle a été surprise par des victoires sur Barber et Antonina Shevchenko. Jusqu’où peut-elle prendre cette tendance? Pourquoi ne pas dénoncer quelqu’un qui vient de se battre pour la ceinture.

Eye (15-7 MMA, 5-6 UFC) a peut-être été jetée hors de l’eau lorsqu’elle a combattu Valentina Shevchenko pour l’or UFC, mais elle a rebondi avec une victoire sur Viviane Araujo à l’UFC 245 en décembre. “Evil” cherche à revenir à une autre fissure à l’or UFC, et Modafferi l’aiderait sur le chemin. Cependant, le combat ne pouvait se produire que si Eye faisait du poids – quelque chose qu’elle n’a pas pu faire lors de son précédent concours.

Diego Ferreira

Devrait se battre: Al Iaquinta

Pourquoi ils devraient se battre: Peu de personnes ont vu cette hausse de l’ordre de picage léger de l’UFC de Ferreira, mais après six victoires consécutives, le Brésilien ne peut être pris au sérieux que comme un véritable concurrent.

Ferreira a géré l’ancien champion de l’UFC Anthony Pettis avec une relative facilité, contrôlant l’action avant de terminer le combat avec un étranglement au deuxième tour. C’était la victoire de signature dont Ferreira avait besoin, et celle qui le met en position pour un combat dans le top 10 à 155 livres.

Étant donné qui est disponible dans la catégorie de poids, Iaquinta (14-6-1 MMA, 9-5 UFC) est un nom qui pourrait faire un combat solide. Iaquinta sort d’une paire de pertes, mais il détient toujours la valeur du nom qui pourrait faire avancer Ferreira dans des combats encore plus importants.

Holly Holm

Devrait se battre: Irene Aldana

Pourquoi ils devraient se battre: Holm a remporté une victoire très importante pour sa longévité en carrière lorsqu’elle a encore une fois battu Raquel Pennington sur les tableaux de bord dans leur match revanche.

À 38 ans, l’ancienne championne de l’UFC a déclaré qu’elle était déterminée à revenir à la ceinture. Elle est à un combat de sa défaite contre Amanda Nunes, et compte tenu du nombre généreux de tirs au titre «La fille du prédicateur» a déjà reçu, elle va avoir besoin de plus avant d’en obtenir un autre.

La division poids coq féminin est relativement stérile dans les combats super intéressants pour Holm, mais Aldana (12-5 MMA, 5-3 UFC) est une adversaire avec laquelle elle n’a pas encore partagé la cage. Aldana vient de remporter une victoire à élimination directe contre Ketlen Vieira à l’UFC 245 en décembre, et elle est l’ennemi parfait pour Holm à ce stade.

Conor McGregor

Devrait se battre: Jorge Masvidal

Pourquoi ils devraient se battre: Regardez la vidéo ci-dessus pour voir pourquoi McGregor devrait combattre Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC).

.