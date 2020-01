Quelle est la prochaine étape pour Conor McGregor et Donald Cerrone après l’UFC 246?

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Dans l’événement principal de l’UFC 246, la première carte UFC de 2020, Conor McGregor a fait son retour très attendu dans l’Octogone contre Donald Cerrone.

À la fin, McGregor a fait le travail, car il a mis TKO’d Cerrone en seulement 40 secondes. Il a commencé rapidement avec des frappes à l’épaule qui ont cassé le nez de “Cowboy”, et a scellé l’affaire avec un coup de tête et du sol et de la livre

Maintenant, après l’UFC 246, voici ce que nous pensons être le prochain pour Conor McGregor et Donald Cerrone.

Conor McGregor

Conor McGregor est revenu en grande partie, c’est le moins qu’on puisse dire. Cette victoire était sa première depuis 2016 et il a maintenant une tonne d’options pour son prochain combat. Il pourrait rester au poids welter, ou peut-être redescendre à 155 et attendre le match revanche de Khabib Nurmagomedov ou combattre un concurrent de haut niveau comme Justin Gaethje.

Mais, il n’y a vraiment qu’un seul combat qui devrait avoir lieu ensuite: Conor McGregor contre Jorge Masvidal.

McGregor et Masvidal sont sans doute les deux plus grandes stars du sport, et ce serait un combat massif où la ceinture BMF pourrait également être en jeu. Si McGregor gagne, il pourrait gagner un coup au titre des poids mi-moyens et chercher à devenir le premier champion à trois poids. Cela le maintient également actif alors que Nurmagomedov se bat contre Tony Ferguson en avril, de sorte que la lutte pour le titre léger ne se produira qu’à l’automne.

Donald Cerrone

Donald Cerrone n’a même pas réussi un seul tir dans ce combat et est maintenant sur une séquence de trois défaites consécutives. Où il va d’ici est en l’air.

Cowboy devrait revenir à la légèreté après ce combat et continuer à courir après un titre UFC dans cette division. Bien qu’il soit sur un dérapage perdant, il est toujours parmi les cinq premiers et n’aura besoin que de remporter quelques victoires pour être là pour un tir au titre.

Son prochain combat devrait être contre le perdant de Paul Felder contre Dan Hooker qui se produira dans un mois. Cerrone et Felder sont amis, mais pourraient peut-être être convaincus de se battre dans les bonnes circonstances. Le combat a du sens car ce serait deux adversaires parmi les 10 premiers qui chercheraient à rebondir après les récents revers. Il pourrait également titrer une carte Fight Night et avoir de réelles implications dans la division légère empilée.

Selon vous, qui devrait être le prochain pour Conor McGregor et Donald Cerrone à l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/01/2020.