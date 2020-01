Quelle est la prochaine étape pour Curtis Blaydes après la victoire?

(VOIR AUSSI: Chaussures de Sean Shelby: quelle est la prochaine étape pour Junior Dos Santos après l’UFC sur ESPN + 24?)

Après chaque événement, les fans se demandent avec qui les gagnants seront les prochains.

Et avec une autre nuit d’action UFC dans le rétroviseur, il est temps de regarder vers l’avant, de mettre une paire de chaussures Sean Shelby et Mick Maynard, et de jouer le matchmaker UFC pour UFC sur les combattants gagnants les plus remarquables d’ESPN + 24.

Ces gagnants incluent Curtis Blaydes (13-2 MMA, 8-2 UFC), qui a battu Junior Dos Santos (21-7 MMA, 15-6 UFC) par TKO de deuxième tour dans l’événement principal au PNC Arena de Raleigh, NC, ainsi que Michael Chiesa (17-4 MMA, 10-4 UFC), Arnold Allen (16-1 MMA, 7-0 UFC) et Sara McMann (12-5 MMA, 6-5 UFC).

Sara McMann

Devrait se battre: Raquel Pennington

Pourquoi ils devraient se battre: L’ancienne challenger pour le titre et médaillée d’argent olympique McMann est revenue d’une pause de deux ans et a mis fin à son dérapage sans victoire de 35 mois dans un effort dominant contre Lina Lansberg.

Comme c’est le cas avec beaucoup de ceux qui rencontrent McMann, la lutte n’a pas été un match et a conduit à un résultat déséquilibré. Compte tenu de la valeur du nom de McMann et de ses réalisations, c’est tout ce dont elle a besoin pour évoluer dans la division des poids coq minces de l’UFC.

L’incohérence a été un problème pour McMann, mais c’est peut-être le moment de prendre de l’élan et peut-être d’obtenir un match revanche avec la championne Amanda Nunes, qui l’a battue en 2015. McMann devra éliminer au moins un autre concurrent de haut niveau avant que cela ne se produise, cependant et Pennington (10-8 MMA, 7-5 UFC), qui vient de perdre Holly Holm à l’UFC 246, est toujours prêt à relever un défi.

Arnold Allen

Devrait se battre: Josh Emmett

Pourquoi ils devraient se battre: Le solide début de la carrière d’Allen à l’UFC s’est poursuivi quand il a rejoint la liste des poids plumes pour commencer 7-0 dans l’octogone avec une solide décision sur un adversaire vétéran de Nik Lentz.

Les deux dernières victoires d’Allen contre Lentz et Gilbert Melendez montrent qu’il sait gérer des adversaires expérimentés qui ont plein de trucs dans leurs manches. C’est ce qu’il devrait faire en tant que candidat de 25 ans très apprécié, mais il a maintenant besoin d’un type de défi différent.

Il devait à l’origine combattre Emmett (15-2 MMA, 6-2 UFC) sur la carte, mais il s’est effondré quand Emmett s’est retiré en raison d’une blessure. C’était le dixième adversaire mérité par Allen, compte tenu de sa séquence, et compte tenu de la façon dont il a géré Lentz, il est plus que clair qu’il mérite ce type d’opportunité.

Michael Chiesa

Devrait se battre: Gagnant de Gilbert Burns vs Demian Maia à l’UFC sur ESPN + 28

Pourquoi ils devraient se battre: Chiesa a remporté la victoire la plus importante de sa course de poids welter, et peut-être sa carrière UFC globale, quand il a devancé l’ancien champion de l’UFC Rafael dos Anjos à une décision unanime. Ce n’était pas le plus joli des combats, mais Chiesa est maintenant 3-0 depuis qu’il est passé de léger il y a 13 mois.

Chiesa a fait une solide annonce de Colby Covington après sa victoire, mais pour une raison quelconque, ce combat semble peu probable pour lui. Il veut à juste titre quelqu’un parmi les cinq premiers, mais il reste à voir comment le sommet de la division sera réservé dans les prochains mois. Chiesa n’est pas loin d’être dans ce mélange, cependant.

Le match qui lui conviendrait le mieux serait le vainqueur du concours du 14 mars au Brésil entre Burns (17-3 MMA, 10-3 UFC) et Maia (28-9 MMA, 22-9 UFC). Si Maia gagne, il serait sur une séquence de quatre combats et le type de nom bien établi et recherché que Chiesa recherche. Si Burns se tournait en sa faveur, il serait à peu près dans la même position que Chiesa que quelqu’un qui a fait grimper le classement en battant quelqu’un beaucoup plus haut. Un jumelage entre eux verrait l’un d’entre eux passer à l’étape suivante.

Curtis Blaydes

Devrait se battre:Alexander Volkov

Pourquoi ils devraient se battre: Regardez la vidéo ci-dessus pour voir pourquoi Blaydes devrait combattre Volkov (31-7 MMA, 5-1 UFC) après sa victoire dans le Main Event.

