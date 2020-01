Quelle est la prochaine étape pour Curtis Blaydes et Junior dos Santos après l’UFC Raleigh?

Dans l’événement principal de l’UFC Raleigh, Curtis Blaydes cherchait à prolonger sa séquence de victoires tandis que Junior dos Santos cherchait à rebondir après une défaite contre Francis Ngannou.

En fin de compte, ce fut Blaydes qui a fait le travail alors qu’il a éliminé le Brésilien au deuxième tour avec une multitude de coups de poing. La partie la plus surprenante était que Blaydes n’avait même pas besoin d’utiliser sa lutte pour faire le travail.

Maintenant, après l’UFC Raleigh, voici ce que nous pensons être le prochain pour Curtis Blaydes et Junior dos Santos.

Curtis Blaydes

Curtis Blaydes est dans une position très étrange dans la division des poids lourds. Il mène une séquence de trois victoires consécutives et a une fiche de 13-2 avec un non-concours. En théorie, il devrait obtenir un tir au titre, mais le seul problème est qu’il a perdu contre Francis Ngannou à deux reprises, ce qui a blessé son stock.

Avec Stipe Miocic et Daniel Cormier ayant probablement leur trilogie plus tard cette année et le vainqueur de Ngannnou-Jairzinho Rozenstruik dans la file, Blaydes devra se battre à nouveau.

Donc, “Razor” devrait affronter le vainqueur de Derrick Lewis contre Ilir Latifi. Cela lui ferait un autre adversaire parmi les cinq premiers et une victoire lui gagnerait sans aucun doute un coup de titre. La chronologie fonctionne également alors que Lewis-Latifi devrait se battre le 8 février à l’UFC 247.

Junior dos Santos

Après avoir perdu contre Stipe Miocic à l’UFC 211 pour le titre des poids lourds, beaucoup ont supposé que le Brésilien n’obtiendrait pas une autre fissure lors d’un tir au titre. Pourtant, il a enchaîné trois victoires consécutives et était apparemment à un combat avant de subir une défaite par élimination directe contre Francis Ngannou et maintenant une autre défaite par TKO contre Curtis Blaydes.

JDS est toujours un grand nom qui peut faire la une des cartes Fight Night et sera toujours classé parmi les cinq premiers. Son prochain adversaire devrait être Walt Harris, qui cherche à faire son retour dans l’Octogone au printemps après le décès tragique de sa belle-fille.

Si Harris gagne, il sera à un ou deux combats d’un tir au titre. Pour dos Santos, c’est un pas en moins dans le classement de la compétition, mais c’est peut-être exactement ce que le médecin a ordonné.

Selon vous, qui devrait être le prochain pour Curtis Blaydes et Junior dos Santos après l’UFC Raleigh?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/01/2020.