Quelle est la prochaine étape pour Dan Hooker après la victoire?

Dan Hooker a remporté la plus grande victoire de sa carrière samedi lorsqu’il a remporté son match à contrecœur avec Paul Felder à l’UFC sur ESPN + 26 en tête d’affiche.

Après cinq rounds d’action passionnante devant sa foule de la ville natale à Spark Arena à Auckland, Nouvelle-Zélande, Hooker (20-8 MMA, 10-4 UFC) a obtenu la victoire par décision partagée sur Felder (17-5 MMA, 9-5 UFC) pour s’améliorer à 7-1 depuis le passage à la division des poids légers il y a moins de trois ans.

Bien que ce fut une décision étroitement contestée, Hooker a levé la main et fait un pas en avant dans un autre combat significatif dans la catégorie de poids empilée de 155 livres.

Alors, quelle est la meilleure décision à prendre? Regardez la vidéo ci-dessus pour des réflexions et des analyses sur l’avenir de Hooker après l’UFC sur ESPN + 26, et pourquoi un affrontement contre le vainqueur de l’UFC sur ESPN + 28 en tête d’affiche entre Kevin Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC) et Charles Oliveira (28 -8 MMA, 16-8 UFC).

