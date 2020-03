Quelle est la prochaine étape pour Deiveson Figueiredo et Joseph Benavidez après l’UFC Norfolk?

Crédit d’image: Instagram de Deiveson Figueiredo (photographe non répertorié)

Dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, Deiveson Figueiredo affrontait Joseph Benavidez. Là, les deux étaient à l’origine prêts à se battre pour la ceinture de poids mouche vacante, mais Figueiredo a manqué de poids, laissant Benavidez comme la seule personne qui pourrait remporter le titre.

En fin de compte, le pire des cas s’est produit pour l’UFC alors que Figueiredo TKO’d Benavidez au deuxième tour, laissant le titre de la mouche vide.

Maintenant, après l’UFC Norfolk, voici ce que nous pensons être le prochain pour Deiveson Figueiredo et Joseph Benavidez.

Deiveson Figueiredo

Deiveson Figueiredo était un outsider qui se dirigeait vers ce combat, mais il ne s’est certainement pas battu comme tel. Le Brésilien a déclaré à BJPENN.com qu’il allait finir Benavidez en deux manches, ce qu’il a fait. Mais, le poids manquant met un astérisque à côté.

Malgré le poids manquant, l’UFC devrait réserver Figueiredo dans un autre combat pour le titre des poids mouches contre le vainqueur de Jussier Formiga contre Brandon Moreno à l’UFC Brasilia.

Dans le passé, nous avons vu un combattant perdre du poids pour un combat pour le titre et obtenir un autre tir. Par exemple, Yoel Romero a manqué de poids pour un tir intermédiaire et a remporté le combat et dans son prochain combat, il s’est battu pour le titre des poids moyens.

Ce combat a également un sens car Formiga est la seule personne à avoir battu Figueiredo. Mais, si Moreno dépasse le Brésilien, Figueiredo contre Moreno reste un combat stylistique intéressant.

Joseph Benavidez

Joseph Benavidez est maintenant 0-3 dans les combats pour le titre UFC et on doit se demander s’il obtiendra une autre fissure. L’Américain est l’un des combattants les plus respectés de la liste de l’UFC et il a pratiquement éliminé la division des poids mouches, donc qui il combattra ensuite est incertain.

Il y a une personne que Benavidez n’a pas combattu et c’est Askar Askarov, qui est un parfait 11-0-1 en tant que pro. Il vient de remporter une victoire contre Tim Elliott à l’UFC 246 et n’a pas de combat réservé.

Benavidez contre Askarov pourrait très bien être un adversaire numéro un où, si l’Américain gagne, il gagnerait une autre fissure en or poids mouche.

Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour Deiveson Figueiredo et Joseph Benavidez après l’UFC Norfolk?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/02/2020.