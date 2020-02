Quelle est la prochaine étape pour Dominick Reyes, Katlyn Chookagian?

L’UFC a disputé ses deux premiers combats pour le titre de l’année samedi à l’UFC 247, et les résultats n’auraient pas pu être plus différents.

Dominick Reyes (12-1 MMA, 6-1 UFC) est entré au Toyota Center de Houston et a presque réussi un moment sans précédent lorsqu’il a poussé le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) au bord au cours de cinq tours, mais est finalement sorti du mauvais côté d’une décision unanime.

Mais ce n’était pas la même histoire pour Katlyn Chookagian (13-3 MMA, 6-3 UFC). La challenger pour le titre féminin UFC des poids mouches a été battue à fond par la championne Valentina Shevchenko (19-3 MMA, 8-2 UFC) en route vers une défaite de troisième ronde TKO dans son opportunité de titre tant attendue.

De tels combats de haut niveau invitent automatiquement à une discussion sur l’avenir et ce qui devrait être le prochain. Pour avoir un aperçu et une analyse de ce que l’avenir devrait réserver à Reyes et Chookagian après leurs défaites contre le titre, regardez la vidéo ci-dessus.

.