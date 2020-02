Quelle est la prochaine étape pour Jan Blachowicz après sa victoire?

(VOIR AUSSI: Chaussures de Sean Shelby: quelle est la prochaine étape pour Corey Anderson après l’UFC sur ESPN + 25?)

Après chaque événement, les fans se demandent avec qui les gagnants seront rejoints.

Et avec une autre nuit d’action UFC dans le rétroviseur, il est temps de regarder vers l’avant, de mettre une paire de chaussures Sean Shelby et Mick Maynard et de jouer le matchmaker UFC pour UFC sur les combattants gagnants les plus remarquables d’ESPN + 25.

Ces gagnants incluent Jan Blachowicz (26-8 MMA, 9-5 UFC), qui a marqué un KO au premier tour de Corey Anderson (13-4 MMA, 10-4 UFC) dans la tête d’affiche des poids lourds légers au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, NM, ainsi que Diego Sanchez (30-12 MMA, 19-12 UFC), John Dodson (21-11 MMA, 10-6 UFC) et Macy Chiasson (6-1 MMA, 4-1 UFC).

Macy Chiasson

Devrait se battre: Nicco Montano

Pourquoi ils devraient se battre: Chiasson a rebondi après sa première défaite en carrière avec une solide performance dans une victoire unanime sur une adversaire de remplacement tardive durable à Shanna Young.

Le combat précédent a marqué un revers pour Chiasson, car peu s’attendaient à la défaite de Lina Lansberg. Ce résultat ne l’a pas rendue timide dans le prochain combat, car elle a tout laissé là-bas contre Young.

Chiasson devait initialement combattre Montano (4-3 MMA, 1-1 UFC) sur la carte, mais l’ancien champion de l’UFC s’est retiré moins d’une semaine en raison d’une blessure non divulguée. Chiasson a déclaré après sa victoire qu’elle aimerait reprogrammer ce match afin que ses efforts précédents ne soient pas gaspillés, et tant que Montano ne s’occupe de rien de trop grave, il est logique d’accéder à cette demande.

John Dodson

Devrait se battre: Rob Font

Pourquoi ils devraient se battre: Dans un moment critique de sa carrière, Dodson a connu un gros succès. Après avoir traversé deux rounds avec Nathaniel Wood, le vainqueur de “The Ultimate Fighter 14” a retrouvé le menton de son adversaire au troisième round pour le TKO.

Dodson est entré dans le match avec une perspective de montée en puissance à Wood sur un dérapage de deux combats. Il a pris 11 mois de congé pour se battre, et devait prouver qu’il faisait toujours partie de la conversation des plus grands noms de la division des poids coq.

Il l’a certainement fait avec l’arrivée de Wood, et maintenant “The Magician” s’est remis en position pour un affrontement remarquable. Font (17-4 MMA, 7-3 UFC) n’est pas le plus grand nom à 135 livres, mais avec cinq victoires au cours de ses sept derniers combats, a construit suffisamment de stocks dans la division pour être digne d’un combat important. Dodson représenterait cela pour lui.

Diego Sanchez

Devrait se battre: Perdant de Demian Maia contre Gilbert Burns à l’UFC sur ESPN + 28

Pourquoi ils devraient se battre: De ses 19 victoires à l’UFC, la victoire de Sanchez sur Michel Pereira était sans doute la plus bizarre, car il a été disqualifié après avoir été frappé par une grève du genou illégale de son ennemi brésilien.

Sanchez perdait énormément jusqu’à ce que le coup de fin de combat ait atterri au troisième tour. Il était surdimensionné et maîtrisé par Pereira, mais néanmoins c’est techniquement une victoire sur son CV, et il ne fait aucun doute que le vainqueur de “The Ultimate Fighter 1” cherchera à revenir à l’action une fois qu’il se rétablira.

Chaque fois que ce moment arrive, une confrontation avec le perdant du combat du 14 mars entre Maia (28-9 MMA, 22-9 UFC) et Burns (17-3 MMA, 10-3 UFC) serait une réservation logique, surtout si c’est Maia. Sanchez a appelé à cette confrontation depuis longtemps, et Maia a également exprimé son intérêt. Ils sont tous les deux parmi les leaders de tous les temps de l’UFC dans les combats et les victoires, et c’est un match qui semble approprié avant que l’un d’entre eux ou les deux ne raccrochent les gants. Si Burns sortait à court terme pour ce scénario, ce serait aussi un combat divertissant avec Sanchez.

Jan Blachowicz

Devrait se battre: Jon Jones

Pourquoi ils devraient se battre: Regardez la vidéo ci-dessus pour voir pourquoi Blachowicz devrait défier Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) pour le titre des poids lourds légers.

