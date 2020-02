Quelle est la prochaine étape pour Jon Jones, Valentina Shevchenko?

Après chaque événement, les fans se demandent avec qui les gagnants seront rejoints.

Avec une autre nuit d’action UFC dans le rétroviseur, il est temps de regarder vers l’avant, de mettre une paire de chaussures Sean Shelby et Mick Maynard et de jouer le matchmaker UFC pour les principaux combattants gagnants de l’UFC 247.

Parmi celles-ci, la championne des poids lourds légers Jon Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) et la championne féminine en poids mouche Valentina Shevchenko (19-3 MMA, 8-2 UFC), qui ont défendu leurs ceintures respectives lors de l’événement principal et co-principal de Toyota Center à Houston, ainsi que Dan Ige (13-2 MMA, 5-1 UFC), Derrick Lewis (23-7 MMA, 14-5 UFC) et Lauren Murphy (12-4 MMA, 4-4 UFC).

* * * *

Lauren Murphy

Devrait se battre: Roxanne Modafferi

Pourquoi ils devraient se battre: Que vous soyez d’accord ou non avec le résultat, Murphy a obtenu la victoire par décision partagée sur Andrea Lee et est maintenant 3-1 depuis son abandon dans la division des poids mouches.

Murphy est parmi les combattants les plus durables et les plus intrépides à 125 livres, et il semble que l’ancien champion de l’Invicta FC pourrait être proche d’un tir au titre. Elle a appelé Modafferi (24-16 MMA, 3-4 UFC) après le combat, et c’est un scénario assez parfait compte tenu de la configuration du terrain. Modafferi a répondu peu de temps après sur les réseaux sociaux, annonçant qu’elle était tout à fait d’accord.

Joanne Calderwood est probablement la favorite du prochain champion de combat Shevchenko, donc un affrontement entre Murphy et Modafferi serait parfait pour déterminer qui sera le prochain dans la file d’attente.

Derrick Lewis

Devrait se battre: Curtis Blaydes

Pourquoi ils devraient se battre: Lewis a conquis Ilir Latifi par la peau de ses dents, prenant une décision unanime devant sa foule de sa ville natale après une performance chargée avec beaucoup de genoux volants et un QI de combat douteux.

“The Black Beast” est sorti triomphant, cependant, et maintenant il a remporté des victoires consécutives depuis sa défaite contre Daniel Cormier et en position pour un autre grand combat dans la division des poids lourds. La confrontation avec Latifi n’avait pas beaucoup de sens, et il est difficile de déterminer si cela a aidé ou blessé l’action de Lewis.

S’il veut franchir le sommet de sa catégorie de poids, cependant, il devra surmonter ce type de styles. Il a mentionné Blaydes (13-2 MMA, 8-2 UFC) avant le combat comme adversaire d’intérêt suivant, et ce serait un match vraiment difficile. Blaydes est essentiellement un cauchemar stylistique pour Lewis, mais ils sont tous deux côte à côte dans le classement, et de ce point de vue, c’est le combat à faire.

Dan Ige

Devrait se battre: Shane Burgos

Pourquoi ils devraient se battre: Ige a poussé sa séquence de victoires de poids plume à cinq lorsqu’il a devancé Mirsad Bektic par décision partagée pour ce qui doit être considéré comme la plus grande victoire de sa carrière.

Après avoir trébuché dans ses débuts à l’UFC il y a quelques années, Bektic a lancé une série de victoires prometteuses et a certainement des attributs dans son jeu qui peuvent faire de nombreux combats amusants à 145 livres.

Un affrontement avec Burgos (13-1 MMA, 5-1 UFC) se démarque comme un appariement qui pourrait être assez convaincant. Burgos vient de remporter une paire de victoires notables contre Cub Swanson et Makwan Amirkhani et, comme Ige, est un nom prometteur qui monte dans la division. Le seul problème est qu’il est actuellement un agent libre, mais en supposant que l’UFC fasse le choix intelligent et le signe, une confrontation avec Ige serait formidable.

Valentina Shevchenko

Devrait se battre: Joanne Calderwood

Pourquoi ils devraient se battre: Regardez la vidéo ci-dessus pour voir pourquoi Shevchenko devrait combattre Calderwood (14-4 MMA, 6-4 UFC) pour sa quatrième défense du titre.

Jon Jones

Devrait se battre: Vainqueur de Corey Anderson contre Jan Blachowicz à l’UFC sur ESPN + 25

Pourquoi ils devraient se battre: Regardez la vidéo ci-dessus pour voir pourquoi Jones devrait affronter le vainqueur de l’UFC sur ESPN + 25 main event entre Anderson (13-3 MMA, 10-3 UFC) et Blachowicz (25-8 MMA, 8-5 UFC) pour son quatrième titre la défense.

