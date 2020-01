Quelle est la prochaine étape pour Junior Dos Santos?

(VOIR AUSSI: Chaussures de Sean Shelby: quelle est la prochaine étape pour Curtis Blaydes et l’UFC sur les autres gagnants clés d’ESPN + 24?)

Junior dos Santos a été placé sur un nouveau territoire de sa carrière samedi avec une défaite contre Curtis Blaydes à l’UFC sur ESPN + 24 en tête d’affiche.

Pour la première fois, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Dos Santos (21-7 MMA, 15-6 UFC) est sur un patin perdant après avoir subi une perte de deuxième ronde par TKO contre Blaydes (13-3 MMA, 8-2 UFC) à l’événement principal, qui a eu lieu au PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord, et diffusé sur ESPN +.

En entrant dans le combat, “Cigano” était confiant qu’il pourrait faire une course et récupérer son ancienne gloire de titre. À 35 ans et après une paire d’arrêts difficiles, ses plans pourraient être considérablement modifiés à l’avenir.

Que signifie la perte pour Dos Santos? Regardez la vidéo ci-dessus pour des réflexions et des analyses sur son avenir et pourquoi un affrontement avec Augusto Sakai (14-1 MMA, 4-0 UFC) aurait le plus de sens pour lui à l’avenir.

.