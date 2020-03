Quelle est la prochaine étape pour Kevin Lee après la défaite?

(VOIR AUSSI: Chaussures de Sean Shelby: quelle est la prochaine étape pour Charles Oliveira et l’UFC sur les autres gagnants clés d’ESPN + 28?)

Kevin Lee a perdu un événement principal de l’UFC pour la quatrième fois en six essais samedi lorsqu’il a succombé à une soumission contre Charles Oliveira à l’UFC sur ESPN + 28 en tête d’affiche.

Lee (18-6 MMA, 11-6 UFC) a fait un gros effort pendant plus de deux tours dans la garniture de tête légère de Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, mais il a glissé dans le troisième quand il a mal positionné sa tête sur un tentative de retrait et permis à Oliveira (29-8 MMA, 17-8 UFC) de verrouiller un étranglement à guillotine mettant fin au combat.

La perte a fait chuter “The Motown Phenom” à 1-1 depuis qu’il est revenu à 155 livres en novembre dernier, et le revers a été un coup dur étant donné qu’il espérait faire de grands pas dans la catégorie de poids cette année.

Que signifie la perte pour Lee? Regardez la vidéo ci-dessus pour des réflexions et des analyses sur son avenir, et pourquoi un affrontement avec le perdant du combat UFC 249 entre Islam Makhachev (18-1 MMA, 7-1 UFC) et Alexander Hernandez (11-2 MMA, 3-1 UFC) conviendrait parfaitement à son prochain adversaire.

