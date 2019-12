Quelle est la prochaine étape pour Korean Zombie et Frankie Edgar après l'UFC Busan?

Crédit d'image: @ufc sur Instagram

Au cours du week-end, "Le zombie coréen" Chan Sung Jung s'est battu à domicile dans l'événement principal de l'UFC Busan. Il a affronté l'adversaire de remplacement à court préavis Frankie Edgar. Ce fut un combat critique pour les deux hommes car le vainqueur serait bien placé pour un combat avec le nouveau champion poids plume Alexander Volkanovski.

En fin de compte, c'est le zombie coréen qui l'a fait car il est devenu la deuxième personne à terminer Edgar. Il a secoué «The Answer» à plusieurs reprises et a remporté une victoire au premier tour de TKO. Après UFC Busan, voici ce que nous pensons être le prochain pour Jung et Edgar.

Zombie coréen

Le Coréen Zombie a connu une excellente année 2019 en remportant KO contre Renato Moicano en moins d'une minute et maintenant une victoire de TKO sur Frankie Edgar. Beaucoup pensent qu'il en a fait assez pour remporter le prochain titre, mais il a perdu contre Yair Rodriguez l'année dernière et il est question d'une revanche immédiate pour Max Holloway et Volkanovski. Il semble donc que Jung ait besoin d'une victoire de plus. Il devrait chercher cette victoire contre Brian Ortega.

Ortega était l'adversaire d'origine du Zombie coréen pour cet événement, mais il s'est retiré avec une blessure au genou. Bien qu'il se remette, le zombie coréen a révélé qu'il était prêt à subir une chirurgie oculaire, donc les deux sont sur le plateau en ce moment. Cela signifie que le délai peut s'aligner pour un rebut mi-2020. Les deux hommes ont également fait des va-et-vient lors d'entretiens dans la perspective de ce combat. Donc, le scénario est là pour réserver à nouveau le combat.

Frankie Edgar

Frankie Edgar est entré dans ce combat avec un autre déjà réservé. Il devait faire ses débuts en poids coq contre Cory Sandhagen à l'UFC Raleigh le 25 janvier.

Pourtant, après une perte de TKO, il semble hautement improbable qu'il soit en mesure de se retourner dans un mois. Donc, selon ce que veut l'UFC et si Edgar veut vraiment aller au poids coq, un combat avec Sandhagen n'a plus de sens car The Answer est sur une séquence de deux défaites.

Son prochain combat devrait être contre quelqu'un de plus bas dans le classement des poids coq et Rob Font est un adversaire parfait. Font est sur une séquence de deux victoires consécutives et est l'un des dormeurs à 135 livres et s'il battait Edgar, ce serait la victoire dont il a besoin pour le pousser dans le top cinq et gagner un gros combat. Mais, si l'ancien champion des poids légers de l'UFC gagne, il se cimente comme un top 10 des poids coq. Quoi qu'il en soit, c'est un gagnant-gagnant pour l'UFC.

Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour The Korean Zombie et Frankie Edgar après l'UFC Busan?

