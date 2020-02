Quelle est la prochaine étape pour les stars de l’UFC 247?

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Dans l’événement principal de l’UFC 247, Jon Jones affrontait le challenger invaincu à Dominick Reyes. L’attraction co-principale a vu la championne des poids mouches Valentina Shevchenko chercher à continuer son règne alors qu’elle combattait Katlyn Chookagian.

En fin de compte, aucun des titres n’a changé de mains, car Jones a pris une décision très serrée tandis que Shevchenko a remporté une victoire par TKO.

Maintenant, après l’UFC 247, voici ce que nous pensons être le prochain pour les combattants impliqués dans les combats de titre.

Jon Jones

Pour le deuxième combat consécutif, de nombreux fans et médias pensaient que Jon Jones avait perdu lorsque le combat était passé aux tableaux de bord. “Bones” a eu du succès aux quatrième et cinquième rounds mais les deuxième et troisième rounds ont été des remises en question, mais le champion a fait assez pour gagner par décision unanime à l’UFC 247.

Après une autre défense du titre pour Jon Jones, il devrait affronter le vainqueur de la carte de ce week-end entre Corey Anderson et Jan Blachowicz. C’est un affrontement entre deux combattants que Jones n’a pas encore combattu, ce qui devient rare dans la division des poids lourds légers.

Le timing fonctionne également très bien: la carte peut arriver en été et configurer Jones pour avoir trois combats en 2020.

Dominick Reyes

Dominick Reyes a fait beaucoup mieux que ce à quoi beaucoup s’attendaient à l’UFC 247. Certains pensaient même qu’il avait gagné, notamment Daniel Cormier et Dana White, qui avait révélé qu’il avait 3-1 Reyes avant le cinquième tour.

Bien que Reyes se soit bien battu, il est très rare qu’un challenger reçoive une revanche immédiate lorsqu’il perd. Même Alexander Gustafsson, qui avait perdu Jon Jones en 2013 sur décision partagée, a dû attendre cinq ans pour le match revanche.

Maintenant, Reyes devrait affronter Thiago Santos qui vient également de perdre une décision très proche de Jon Jones. Il a été opéré du genou et devrait pouvoir revenir cet été, ce qui est un bon délai pour Reyes. Le vainqueur pourrait très bien gagner un autre crack à “Bones”.

Valentina Shevchenko

Valentina Shevchenko continue de montrer qu’il y a un écart majeur entre elle et le reste des prétendants au poids mouche. L’athlète de 31 ans a maintenant défendu son titre à trois reprises et est devenue la première personne à terminer Katlyn Chookagian.

Bien que les gens poussent ensuite Shevchenko contre Amanda Nunes 3, White a hésité à réserver ce combat. Et, étant donné que le combat a eu lieu il y a seulement deux ans, il pourrait être encore plus important si Shevchenko défend son titre à quelques reprises. Ainsi, le prochain challenger devrait être Joanne Calderwood.

Calderwood est classé troisième de la division et vient de remporter une victoire sur Andrea Lee à l’UFC 242 dans ce qui était présumé être le combat numéro un. Shevchenko-Calderwood peut titrer une carte Fight Night ou être co-principal sur un pay-per-view en mai ou juin.

Katlyn Chookagian

Katlyn Chookagian était la meilleure candidate au poids mouche, mais elle n’a pas montré grand chose contre Shevchenko à l’UFC 247. La championne a dominé Chookagian aux pieds et au sol pour remporter une victoire TKO.

Maintenant, après la défaite, Chookagian devrait affronter Viviane Araujo, sixième, qui vient de perdre une décision contre Jessica Eye. Avant cela, elle a battu Alexis Davis par décision et a éliminé Talita Bernardo au poids coq. Celui qui gagne entre les deux pourrait entrer dans un combat de prétendants numéro un, tandis que l’autre serait obligé de se battre plus bas dans le classement.

Selon vous, qui devrait être le prochain pour ces quatre combats après l’UFC 247?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/10/2020.