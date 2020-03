Quelle est la prochaine étape pour les stars de l’UFC 248?

Crédit d’image: @UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

Dans l’événement principal de l’UFC 248, Israel Adesanya cherchait à défendre son titre de poids moyen contre le “boogeyman” des divisions à Yoel Romero. L’attraction co-principale a vu Weili Zhang à la recherche de sa première défense du titre de la ceinture de paille contre l’ancienne championne de division, Joanna Jedrzejczyk.

En fin de compte, aucun titre n’a changé de main, Adesanya ayant remporté une décision terne. Zhang, quant à lui, a gagné par décision partagée dans ce que beaucoup appellent l’un des plus grands combats de tous les temps.

Maintenant, après l’UFC 248, voici ce que nous pensons être le prochain pour les combattants impliqués dans les combats pour le titre.

Israel Adesanya

Israël Adesanya entrait dans ce combat à l’aube de la célébrité et beaucoup pensaient qu’une victoire sur Yoel Romero le pousserait dans cette voie. Pourtant, c’était loin d’être le cas, car les fans sifflaient tout le temps et des gens comme Dana White et Paulo Costa ont dit que c’était un combat terrible.

Bien qu’Adesanya ait remporté une décision terne, il reste le champion des poids moyens et devrait affronter Costa la prochaine fois. Les deux ne s’aiment pas et ils se sont à nouveau parlé à la poubelle après cette chute.

Adesanya contre Costa devrait être un combat très attendu et qui pourrait avoir lieu cet été.

Yoel Romero

En entrant dans l’événement principal de l’UFC 248, beaucoup pensaient que ce serait le dernier tir de Yoel Romero sur un titre de l’UFC, surtout s’il était à court, ce qu’il a fait.

Après la lecture des résultats, Romero a reproché à Adesanya d’avoir mené l’intégralité du combat, mais beaucoup, dont Dana White, ont également blâmé Romero.

Maintenant, il y a une vraie question de ce que l’UFC fera avec Romero ensuite. Il est sur un skid perdant de trois combats et ne semble pas être sur la bonne voie pour un combat pour le titre. Il devrait donc chercher à revenir dans le courant de l’été ou à tomber contre Kelvin Gastelum.

Gastelum n’a pas combattu depuis sa perte de décision face à Darren Till et est toujours sans combat. Le vainqueur de Gastelum-Romero pourrait commencer à gravir les échelons tandis que le perdant deviendrait gardien de poids moyen. Il pourrait servir d’événement principal d’une carte Fight Night ou être un ajout bienvenu à tout paiement à la carte.

Weili Zhang

Entrant dans sa première défense du titre, il y avait une tonne de questions entourant Weili Zhang et si elle pouvait ou non faire cinq tours. Eh bien, elle a répondu à toutes ces questions en remportant une victoire à décision partagée dans un combat phénoménal.

Maintenant, elle devrait faire face à Rose Namajunas si elle peut dépasser Jessica Andrade. Si le Brésilien gagne, il semble peu probable que l’UFC fasse Zhang-Andrade 2 compte tenu de la domination de ce premier combat.

Si Namajunas gagne, Zhang contre Namajunas devrait être le combat, étant donné que Tatiana Suarez est toujours blessée. Mais, si Andrade gagne, l’UFC devrait chercher à reculer Zhang-Jedrzejczyk.

Joanna Jedrzejczyk

Joanna Jedrzejczyk est maintenant 0-4 dans ses quatre derniers combats pour le titre. Mais celle-ci contre Zhang, de nombreux membres des médias et des combattants pensaient qu’elle en faisait assez pour gagner.

Elle avait une tonne de dégâts sur le visage et devrait prendre le temps de guérir et de voir ce qui se passe à l’UFC 249 entre Namajunas et Andrade.

Bien que Namajunas semble être le prochain dans la file, Jedrzejczyk pourrait combattre quelqu’un comme Yan Xiaonan, qui est un concurrent en plein essor pour se consolider au sommet de la division. Mais, nous l’avons vu dans le passé, le Polonais est à l’aise d’attendre un tir au titre, alors ne soyez pas surpris de la voir attendre pour combattre Zhang à nouveau.

Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour les quatre combattants impliqués dans les combats de titre à l’UFC 248?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/8/2020.