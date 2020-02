Quelles sont les chances de voir un titre bouleversé à l’UFC 247?

La dernière offre de télévision à la carte de l’UFC voit deux des champions les plus dominants de l’organisation revenir à l’action à Houston à l’UFC 247. Le champion des poids lourds légers Jon Jones cherchera à ajouter une autre victime à sa liste croissante lorsqu’il affrontera le challenger invaincu Dominick Reyes , tandis que la championne féminine de poids mouche Valentina Shevchenko met son titre en jeu contre Katlyn Chookagian.

Les deux challengers sont des outsiders à long terme pour remporter l’or au championnat, mais peut-on argumenter pour que l’un ou l’autre des candidats provoque un bouleversement? C’est la question à laquelle Farah Hannoun, Simon Head et Nolan King tentent de répondre dans la dernière édition de Triple Take.

Farah Hannoun: «Et toujours» – Jones et Shevchenko conservent

Jones et Shevchenko sont deux des champions les plus dominants de l’UFC.

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jones, n’a pas encore perdu, moins cette disqualification sur son record. Il a traversé la compétition à travers toutes les générations et a continué à régner en maître. Il a également affronté tous les types d’adversaires, du spécialiste de la frappe Lyoto Machida au grand et varié Alexander Gustafsson en passant par le lutteur de niveau olympique Daniel Cormier, et il a prévalu dans tous les tests.

Samedi, Jones affronte Reyes invaincu, qui a fait preuve de puissance et de précision dans ses mains. Il est également l’un des plus grands adversaires auxquels Jones a été confronté, ce qui s’est avéré parfois un peu plus difficile pour lui.

Mais Jones vous propose différentes techniques sur les pieds, un corps à corps solide, ainsi que la capacité de prendre les choses au tapis. Il est à l’aise partout, et franchement, il n’y a rien qu’il n’ait jamais vu dans l’octogone. Reyes peut-il l’attraper? Bien sûr, c’est un combat et Reyes est talentueux. Mais je pense que Jones sera trop dans la nuit et a beaucoup plus d’expérience que Reyes, qui n’a disputé que six fois à l’UFC.

Le champion des poids mouches UFC Shevchenko est un autre combattant très bien équilibré. L’ancien poids coq a été forcé de concourir dans une catégorie de poids dans laquelle elle était sous-dimensionnée, mais a pu battre les goûts de l’ancienne championne de 135 livres Holly Holm, ainsi que Julianna Pena.

Mais une fois la division UFC 125 livres introduite, Shevchenko a trouvé sa maison. Elle a remporté le titre vacant des poids mouches avec une victoire dominante sur l’ancienne reine des poids paille Joanna Jedrzejczyk et a déjà décroché deux défenses de titre.

Shevchenko a un fond frappant phénoménal, le mélangeant avec des coups de poing, des coups de pied, des coudes et des genoux. Elle a utilisé son jeu au sol en constante amélioration dans des victoires contre Pena et Jedrzejczyk et sa puissance de frappe indéniable lorsqu’elle a assommé Jessica Eye d’un coup de tête brutal.

Contre Chookagian, elle aura un désavantage de 4 pouces de hauteur. Chookagian est très confortable et bien versé sur ses pieds et est une ceinture brune en jiu-jitsu brésilien. Mais je donnerais l’avantage à Shevchenko dans tous les aspects du combat. Je pense juste qu’elle fait tout un peu mieux que Chookagian et a certainement dû faire face à une concurrence plus rude.

Chookagian sera certainement de la partie, cependant, et je ne m’attends pas à ce que Shevchenko la prenne à la légère. Mais finalement, je vois la main de Shevchenko levée à la fin de la nuit.

