Quelqu’un se bat-il contre Patricio Freire?

Bellator est de retour dans le Connecticut cette semaine pour la suite de son tournoi de poids plume en cours.

Le Bellator 241 a lieu vendredi au Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

(Cliquez ici pour ouvrir un PDF de la grille de sélection du personnel dans une fenêtre séparée.)

Dans l’événement principal, le champion poids plume et poids léger Patricio Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA) met son titre de 145 livres en jeu contre le challenger Pedro Carvalho (11-3 MMA, 4-0 BMMA) en quarts de finale de le grand prix. “Pitbull” Freire est un grand favori 10-1 des oddsmakers, et il a lancé un blanchissage de nos 14 éditeurs, écrivains, animateurs de radio et vidéastes de MMA Junkie.

L’événement co-principal est un autre combat en quart de finale du tournoi, et le vainqueur affrontera le vainqueur Freire-Carvalho dans ce qui sera un combat de demi-finale qui se double d’un combat pour le titre. Emmanuel Sanchez (19-4 MMA, 11-3 BMMA) est un léger favori contre Daniel Weichel (40-11 MMA, 9-3 BMMA) dans un match revanche d’un combat que Weichel a remporté en 2016. Mais cette fois, c’est Sanchez avec un 10-4 mène dans les choix.

Également sur la carte principale, Ronny Markes (19-7 MMA, 0-0 BMMA) affronte le remplaçant tardif Matt Mitrione (13-7 MMA, 4-2 BMMA) dans un combat de poids lourds. Markes était censé combattre Josh Barnett dans un combat reprogrammé à partir de décembre, mais Barnett a été retiré de l’événement. Mitrione est le favori aux alentours de -170, mais nos cueilleurs l’ont divisé en plein milieu à 7-7.

Paul Daley (42-17-2 MMA, 8-4 BMMA) est un favori 4-1 dans son combat des poids mi-moyens contre Sabah Homasi (13-8 MMA, 2-2 BMMA), et les choix en témoignent. Un seul sélecteur prend Homasi dans un bouleversement, donnant à Daley un avantage énorme de 13-1.

Nick Newell (16-3 MMA, 1-1 BMMA) tentera de rebondir de sa première défaite Bellator avec un autre combat dans son pays d’origine quand il affrontera Zach Zane (14-9 MMA, 1-0 BMMA) en poids léger. Newell est plus qu’un favori 2-1, et il est notre deuxième choix unanime.

Et pour ouvrir la carte principale, Anatoly Tokov (29-2 MMA, 5-0 BMMA) est un énorme favori 12-1 contre Fabio Aguiar (17-1 MMA, 0-0 BMMA), qui fait ses débuts avec Bellator en poids moyen . Un seul cueilleur prend Aguiar dans ce qui serait un gros bouleversement.

Dans les choix de consensus des lecteurs MMA Junkie, Freire (69%), Sanchez (61%), Mitrione (77%), Daley (92%), Newell (70%) et Tokov (84%) sont les choix.

Découvrez tous les choix ci-dessus.

