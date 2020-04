Quels 7 combattants devraient être à vos côtés pendant l’apocalypse?

Avec l’épidémie mondiale de COVID-19 en plein effet, les combattants et les fans de combat se retrouvent dans le même bateau que tout le monde quand il s’agit de trouver leur prochaine source de divertissement et de revenus.

Les sports à travers le monde ont pratiquement cessé, et bien que le MMA puisse être un sport qui puisse reprendre ses activités plus rapidement que d’autres, le fait demeure que nos nouvelles réalités impliquent actuellement des facteurs tels que l’éloignement social et les auto-quarantaines.

Maintenant, je ne veux pas faire la lumière sur la pandémie à portée de main ou trop sensationnaliser le climat actuel, car je suis sûr que nous passerons tous par de meilleurs êtres humains. Cependant, au cas où les choses empireraient – hypothétiquement – je pensais que ce serait un exercice amusant de construire une équipe fantastique de sept combattants que vous voudriez à vos côtés en cas d’apocalypse totale.

Voici le mien, et n’hésitez pas à partager le vôtre dans la section commentaires ci-dessous:

N ° 7: Frank Mir

Forces: Armes, l’air intimidant, probablement déjà prêt pour l’apocalypse

Résumé: Je crois que c’est Joe Rogan qui a dit que si Frank Mir tombait dans un escalier, cela déclencherait un feu d’artifice de coups de feu. Peu importe qu’il y ait ou non une vérité à ce sujet, toute personne qui porte suffisamment d’armes régulièrement pour faire accidentellement passer des munitions dans un autre pays peut faire partie de mon équipe d’apocalypse n’importe quand.

Mis à part les anciennes références des champions des poids lourds de l’UFC, Mir – qui occupe une place importante à 6 pieds 3 pouces – ressemble juste à un gars avec qui vous ne voudriez pas jouer. Ajoutez ses compétences tactiques et un grand stock d’armes à feu, et c’est la personne que je voudrais garder mes ressources (en supposant qu’il vous laisse revenir dans la maison après votre ravitaillement).

Entraînement aux armes à feu tactiques Frank Mir:

