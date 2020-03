Qu’en est-il du match revanche Jon Jones vs Dominick Reyes? “Tous les signes indiquent que cela ne se produit pas”

Le président de l’UFC, Dana White, était assez confiant qu’il pourrait réserver une revanche immédiate entre Jon Jones et Dominick Reyes après que “Bones” ait échappé de justesse à l’événement principal des poids lourds légers UFC 247 le mois dernier à Houston, au Texas.

Mais ce qui est drôle avec les contrats de combat, c’est qu’ils nécessitent deux signatures.

C’est pourquoi son coéquipier de Reyes, Sam Alvey, pense que Jones combattra plutôt le meilleur concurrent Jan Blachowicz, laissant “The Devastator” pour trouver un autre adversaire disponible, comme le vétéran de 205 livres Corey Anderson, qui vient également de perdre.

“Je ne pense pas qu’il obtienne le match revanche”, a déclaré Alvey à BJPenn.com. «Jon veut Blachowicz. Je pense que nous verrons Blachowicz gagner Jones et nous verrons Reyes combattre Corey Anderson. Anderson ne veut pas combattre Dom, mais il n’a pas le choix. Si et quand il bat Corey, Dom recevra le match revanche. Bien que je pense que Dom a gagné le combat et mérite une revanche immédiate, tous les signes indiquent que cela ne se produit pas, malheureusement. »

Jones (26-1, 1 NC) devrait faire son retour à l’UFC cet été.

Blachowicz (26-8) a remporté trois matchs de suite et sept de ses huit derniers, mais est également en compétition contre Thiago Santos dans le concours de Jones. «Marreta», comme Reyes, a failli briser «Bones» quand ils sont allés à la guerre en juillet dernier.

2020 va être une année très intéressante pour la catégorie de poids de 205 livres.